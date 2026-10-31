Domingo a las 18.30 en el Parque

Unión y su final ante Newell’s con dos posibles cambios en defensa

El Tate tiene un viaje clave a Rosario para intentar un salto importante para llegar a los play off. Juega un “mini torneo” de cinco equipos con su rival del domingo, Gimnasia de Mendoza, Independiente y San Lorenzo. Tres de ellos se quedarán adentro del Reducido por el título.