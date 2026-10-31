Unión tiene dos finales hasta el cierre de la temporada. Y la primera la jugará este domingo a las 18.30 en el Coloso Marcelo Bielsa, cuando enfrente a un equipo duro como es Newell’s, al que todavía le estaría faltando un empujoncito más para asegurar su clasificación para los play off.
Unión y su final ante Newell’s con dos posibles cambios en defensa
El Tate tiene un viaje clave a Rosario para intentar un salto importante para llegar a los play off. Juega un “mini torneo” de cinco equipos con su rival del domingo, Gimnasia de Mendoza, Independiente y San Lorenzo. Tres de ellos se quedarán adentro del Reducido por el título.
Unión está luchando en un “torneo de cinco equipos”, de los cuáles tres entrarán y dos se quedarán afuera. Newell’s corre con ventaja en ese imaginario certamen y tiene 21 puntos, una cifra que, en los años anteriores, alcanzó a todos para clasificar. Unión está a cuatro puntos de su rival en Rosario, por lo que una hipotética victoria le permitiría llegar con buenas chances en la fecha final, cuando tenga que recibir la visita de Vélez, uno de los mejores equipos del torneo.
El buen segundo tiempo ante Estudiantes es la carta de presentación de Unión para este partido. Dio vuelta el partido, los delanteros convirtieron tres goles y supo cuidar el resultado cuando Tarragona y Estigarribia marcaron el 2-1 (luego Eric Ramírez marcó el tercero que dio cifras definitivas al partido).
Cambió la actuación del equipo – más allá de que no había jugado mal en el primer tiempo – cuando entraron Pintado y Luna Diale, este último para jugar de doble cinco, uno poco más adelantado y con la obligación de aumentar los recursos futbolísticos del equipo.
¿Qué planea Madelón para su visita al Parque Independencia?, la casi segura vuelta de Pintado a la titularidad, en lugar de Tobías Rubio. Y después, la chance para el inexperimentado Ignacio Isla, quien debutó el lunes pasado entrando por Rocha, quien sufre una lesión en la inserción del tendón de Aquiles y estaría descartado.
Del medio para arriba, las mayores posibilidades las tienen los mismos que entraron a la cancha contra Estudiantes, con lo cual se mantendría a Peresutti como titular. En este caso, los 11 probables de Unión serían Mansilla; Pintado, Isla, Ludueña y Ayala; Palacios, Peresutti, Mosqueira y Cuello; Tarragona y Estigarribia.
Todavía no hay fecha definida para el encuentro de la última fecha ante Vélez, posiblemente dependiendo de los resultados que pudieran darse en esta última fecha. Por ejemplo, Newell’s hizo gestiones para enfrentar a Instituto, en la última fecha, el domingo. Recordemos que debido a lo que será la visita del Papa León XIV a la Argentina, desde la Asociación del Fútbol Argentino se definió, durante la semana, que la fecha decimosexta del Clausura se dispute entre el miércoles 4 al viernes 6 de noviembre en la previa de los cotejos definidos de playoffs.
El Papa visitará la ciudad de Córdoba, pero esto será el martes 10, por lo que la pretensión de Newell’s, en caso de un resultado positivo ante Unión que le aseguraría la clasificación, es que ese encuentro se juegue el fin de semana (domingo 8 o, a lo sumo, sábado 7).
El rompecabezas de Kudelka
El cuerpo técnico rojinegro sufrió importantes dolores de cabeza en el armado defensivo tras confirmarse las bajas de Franco Escobar y Bruno Cabrera, descartados por dolencias físicas sufridas en los últimos días. A estas ausencias se suma la de Lautaro Giannetti, quien continúa recuperándose de un desgarro y no será arriesgado, al igual que Rodrigo Herrera, afectado por un fuerte traumatismo en el pie derecho. Con Lucas Carrizo consolidado como el pilar indiscutido de la zaga, la única incógnita del entrenador radica en su acompañante, lugar que se disputan Nicolás Goitea y Oscar Salomón.
Newell's llega a este compromiso en la sexta posición de la tabla con 21 puntos, producto de una campaña marcada por la solidez pero con una marcada paridad en sus últimos encuentros. La Lepra viene de sumar un empate 0-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y una victoria previa por 2-1 ante Central Córdoba en Rosario. A lo largo del torneo, el conjunto de Kudelka ha mostrado dos caras: una gran fortaleza en condición de local, pero ciertas dificultades para encadenar victorias consecutivas, cosechando varios empates (como el 1-1 en el clásico frente a Rosario Central y ante Vélez) que postergaron su clasificación anticipada.
A falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular —donde concluirá su participación visitando a Instituto en Córdoba—, el triunfo ante el Tatengue se presenta como el paso definitivo para asegurar un lugar en los cruces eliminatorios.
El probable once titular para saltar al césped del Parque de la Independencia formaría con: Josué Reinatti; Martín Ortega, Nicolás Goitea u Oscar Salomón, Lucas Carrizo, Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzanti, Matías Cóccaro y Santiago Solari. El encuentro será dirigido por Daniel Zamora y contará con la televisación en directo de la señal de ESPN Premium.