Rosso: la palabra oficial de los números tatengues

“La deuda de Unión con Spahn hoy debe rondar los tres millones de dólares”

Después de publicar oficialmente los números de la economía del club, el tesorero Rodrigo Rosso rompió el silencio y habló de todos los temas. “Si se mira la deuda con Spahn a lo largo de tiempo, la mayor parte fue en los primeros años, cuando el club estaba volado por los aires”, explica.