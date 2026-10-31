-¿Por qué después de tantos años de gestión, el presidente Luis Spahn tiene que seguir aportando dinero?
“La deuda de Unión con Spahn hoy debe rondar los tres millones de dólares”
Después de publicar oficialmente los números de la economía del club, el tesorero Rodrigo Rosso rompió el silencio y habló de todos los temas. “Si se mira la deuda con Spahn a lo largo de tiempo, la mayor parte fue en los primeros años, cuando el club estaba volado por los aires”, explica.
-Porque que te vuelvo a repetir que todos los clubes son deficitarios. Aparte, si vos mirás y analizás la deuda con Spahn a lo largo de tiempo, la mayor parte fue puesta en los primeros años, cuando el club estaba volado por los aires. Después hay aportes y retiros parciales: si se toman los tres últimos tres o cuatro años es más lo que retiró que lo que aportó. Pasa que lo que tiene Luis y que no tiene mucha gente son los contactos, la espalda. Hoy, por ejemplo, una plantilla de fútbol profesional te sale 650 millones de pesos mensuales. Cuando hay que pagar…¿quién te junta 650 millones de pesos?. Hoy, la cadena de pagos de los clubes está quebrada…entre clubes está quebrada con números tan grandes.
-¿Tienen una idea real de cuánto le debe Unión al actual presidente?
-Yo llevo una planilla diaria donde nosotros tenemos todos los aportes y todos los retiros valorizados a la fecha, porque la deuda está en pesos cada vez que se aporta y hay un mandato de asamblea que se convierten en dólares a la fecha de los aportes. Lo de Ceccotti es distinto porque él lo que fue aportó fue obras y lo que estamos viendo es el tema de determinar el valor de la obra. Por ejemplo, hizo el techo de la pileta, hizo los baños: entonces lo que tenemos que poner es el número de esa obra.
-En este informe que publicaron aparecen muchos datos: ¿hubo retiro de dinero de Spahn en los últimos meses?
-En el caso de Spahn, figura que hay aportes y que hay retiros. En el total de esos cuatro periodos que ponemos, creo que da retiros totales hay 1.000 millones de pesos. Pero también hay que decir, porque no están en esos cuatro meses, que anteriormente a eso había puesto plata por algunas cuotas de Casa Unión. O sea, no es que todo eso es neto retirado. Los últimos retiros que hizo el presidente son los que figuran ahí en el informe.
-Entramos en meses donde asoma la famosa Asamblea, como todos los años…
-Mirá, nosotros tuvimos una reunión hace 14 días: cinco de la tarde, un lunes. Fue el propio presidente, estaba la contadora del club, estaba yo, estaba el abogado, estaban todos los revisores de cuentas y la idea era empezar a hablar del balance. Entonces, lo primero que les dije fue “Primero pongan en foco ver todos los aportes y lo que retire el presidente”. Siempre buscamos la transparencia, siempre buscamos que sea lo más claro posible.
-En su momento, hace años, en una nota con Radio Sol 91.5 Luis le dijo a Ricardo Porta la frase “Unión me debe 5 millones y medio de dólares”. ¿Cómo está la deuda hoy si tomamos esa cifra?
-La deuda es muchísimo menor. Hoy la deuda de Unión con Spahn debe rondar los 3 millones de dólares.
-¿No considerás que hay un desgaste por tantos años seguidos y que Unión debiera modificar el estatuto en ese sentido, con el tema de los períodos de cada presidente?
-Hay de todo en el Mundo Unión. Luis, siendo presidente durante tanto tiempo y siendo una figura tan fuerte como cualquier líder, genera adhesiones y genera gente en contra; genera amor y genera odio. Eso pasa en todos los ámbitos y más cuando una persona está tanto tiempo este presidiendo un club. Entonces, hay mucha gente que lo quiere y hay mucha gente que lo odia. En el medio hay mucha gente que dice, "ni". Lo que yo digo es que en ese momento había que ponerla, sacar el club adelante y gestionar de una manera muy particular, porque el club debía dos años de derecho de televisión, había tres meses de deudas con los empleados, casi 100 juicios y aviso de remates por todos lados. O sea, no tenías una larga cola de dirigentes que querían agarrar.
-Esta grieta de amor-odio en Unión, ¿se termina el día que Spahn se vaya a su casa?
-Probablemente le quite un condimento más a la contienda política al decir "Che, bueno, Luis ya no será más presidente”. Yo creo que en ese contexto va a haber un grupo muy diferenciado que ya está, que se creó, que fue siempre “Anti-Spahn” y que lo lidera Desvaux: es algo que se formó a partir del odio a un presidente y no a favor de algo. Eso está clarísimo, porque cuando vos ves todo malo, está claramente direccionado hacia un sector.
-¿Qué van a hacer ustedes, como oficialismo, el día que se vaya Spahn?
-Mirá, dentro del club vive un montón de gente, que hoy quizás no está vinculada directamente con Comisión Directiva, que trabaja en la diaria del club, desinteresadamente. Los grupos de Facundo Vega, Pato Miretti, de toda esa agrupación conozco muchísima gente honesta, muchísima gente capaz que está trabajando y haciendo cosas por el club. Hay gente que pertenecía al grupo de Marcelo Martín como Priscila Tenerello. Hay muchos grupos que, si logran buscar una figura que los agrupe y formar equipos de trabajo, les veo un potencial enorme de dirigentes para Unión.