Se dio a conocer un amplio informe económico

Unión y un déficit mensual de casi 400 mil dólares

La principal fuente de ingresos, al margen de la venta de jugadores, es la que proviene de las cuotas societarias. En segundo término, se ubican los derechos de TV. El año que viene, el club debería percibir cerca de 3 millones de dólares que restan cobrar por la venta de futbolistas, sin incluir los casos de Nardoni y Zenón.