Mientras Leonardo Carol Madelón espera por el uruguayo Matías Rocha para terminar de confirmar el mejor once posible para pisar el Coloso del Parque Independencia este domingo a las 18.30 contra el Newell's de FDK, la incertidumbre de cara a lo que será la programación de la última fecha del Clausura es total.
Unión sabe cuándo juega con Newell's pero no con Vélez
La última fecha del Clausura es una ruleta rusa, entre la visita del Papa y los cruces por definir las cuestiones importantes que deben ir al mismo tiempo. En principio, la despedida en el 15 de Abril sería jueves o viernes.
Domingo allá...¿jueves o viernes acá?
Como se sabe, el Tate cerrará de local ante Vélez Sarsfield en López y Planes, pero hay varios condicionantes que ponen un manto de dudas respecto al día y el horario del cruce tatengues-fortineros en Santa Fe.
La visita del Papa a la Argentina, con movilizaciones multitudinarias, obligaría a la AFA y a la Liga Profesional a modificar la última fecha. "En CABA y en la provincia de Buenos Aires vamos a jugar jueves y viernes; el fin de semana no se programará nada de nada", confiesan ante la consulta de El Litoral.
A pesar que Unión-Vélez Sarsfield se jugará en Santa Fe, lejos del punto de conflicto que es Buenos Aires, es posible que el Tate juegue ante su gente jueves o viernes. ¿El motivo?: Vélez, pase lo que pase el fin de semana, peleará hasta el final.
Como se sabe, el Torneo Clausura entró en su etapa de definición y, además de la pelea por los playoffs, hay otra carrera abierta: la de la Tabla Anual 2026, que consagra al Campeón de Liga y entrega plazas para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2027. Con seis puntos en juego en las fechas 15 y 16, ocho equipos conservan todavía chances matemáticas de quedarse con el trofeo.
Boca y Argentinos Juniors comparten la punta con 57 puntos, a solo un punto de Rosario Central (56), que sigue de cerca con la ilusión de volver a levantar el título. Un escalón más abajo aparece Vélez (55), que mantiene el invicto en el torneo y necesita ganar y esperar una caída de los de arriba para soñar con la consagración.
Más atrás, con chances mínimas y dependiendo de una combinación de resultados, asoman Instituto (53), Independiente Rivadavia (53), River (52) y Gimnasia de La Plata (51): todos deberían sumar los seis puntos y que sus rivales directos tropiecen en el tramo final del campeonato.
Un dato clave para la definición: si dos o más equipos terminan igualados en puntos, el desempate se define por diferencia de gol, un terreno en el que Boca corre con ventaja sobre el resto de los aspirantes.
Por lo tanto, Unión-Vélez quedará programado en la tanda "de los que jueguen al mismo tiempo, mismo día y misma hora"; posiblemente jueves o viernes de la semana entrante.
Mientras Madelón espera por el uruguayo Rocha, unna mala noticia se conoció en las últimas horas en el regreso de Newell's a los entrenamientos.
Más allá que no hubo confirmación oficial por parte de la institución y que esta posiblemente llegue cuando se sepan los concentrados para el partido con Unión de Santa Fe, La Capital pudo confirmar que el defensor Bruno Cabrera sufrió una lesión muscular en el final del partido ante San Lorenzo.
El zaguero habría sentido una molestia en el isquiotibial en los últimos minutos del choque ante el Cuervo y en el regreso de los entrenamientos, después de algunos estudios, se terminó de definir la lesión que lo mantendrá fuera de las canchas en la recta final del torneo Clausura.
El ex Coquimbo Unido de Chile fue la figura del choque ante el Cuervo y venía de un rendimiento muy parejo, consolidándose en la zaga central junto a Lucas Carrizo, después de la lesión sufrida por Lautaro Giannetti en el encuentro ante Lanús, que lo tiene hoy por hoy fuera de las canchas.
Kudelka tiene bajas en el fondo
e La idea del cuerpo técnico y más allá de la recuperación de Giannetti en los próximos días es tenerlo a Cabrera a disposición para un eventual cruce de octavos de final, en caso que la Lepra termine clasificando entre los ocho mejores del grupo A del torneo Clausura 2026.
A pesar que Lautaro Giannetti y Rodrigo Herrera comenzaron a trabajar con el plantel esta semana, la idea de Frank Kudelka sería, por estas horas, no arriesgarlos para el partido del domingo ante el Tatengue y preservarlos pensando en una hipotética definición de octavos de final de la Liga.
El ex defensor de Vélez había sufrido un desgarro en el partido ante el Granate y a partir de esta semana comenzó a trabajar sin problemas a la par del grupo. Ni siquiera la lesión de Cabrera, le abriría las puertas a Giannetti para el regreso, resguardándolo para lo que se viene, siendo una pieza fundamental para el cuerpo técnico.
El mismo camino recorrerá el exvolante de Platense, ya que el pisotón en el cotejo ante Central Córdoba de Santiago del Estero le produjo un traumatismo severo en el pie derecho y su recuperación viene a buen ritmo, pero tampoco tomarán la decisión de arriesgarlo. Herrera venía de muy buenas actuaciones y de ser el compañero ideal para el cuerpo técnico de Luca Regiardo.
Con este contexto, la duda que surge es ¿quién será el defensor que ocupe el lugar de Bruno Cabrera? En ese sentido, y con la decisión de no arriesgar a Giannetti ya tomada, los futbolistas que surgen con más chances de ser titulares son dos: Nicolás Goitea y Oscar Salomón.
El último partido del ex defensor de Huracán como titular en Newell's fue el 8 de agosto en el 2 a 2 frente a Boca Juniors en el Coloso del Parque, por la tercera fecha del presente campeonato. Tras esa igualdad, Goitea sufrió una hernia inguinal que lo llevó a una cirugía que lo mantuvo alrededor de un mes fuera de las canchas.