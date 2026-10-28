El selectivo de Unión sufrió un duro tropezón en la provincia de Mendoza. En el marco de la 15.ª jornada del Torneo Proyección Clausura, el conjunto rojiblanco cayó por 1 a 0 frente a Gimnasia de Mendoza en el Estadio Víctor Legrotaglie y vio comprometidas sus aspiraciones de pelear por un boleto a la fase final del certamen.
Unión cayó en Mendoza ante Gimnasia y se le complican las chances de playoffs
El equipo dirigido por Alejandro Trionfini perdió 1 a 0 frente al Lobo con un gol de Luciano Garay en la etapa complementaria. Con esta derrota, el Tatengue quedó a siete unidades de la zona de clasificación con solo nueve puntos en juego en el tramo final del torneo.
Tras una primera parte disputada y sin diferencias en el marcador, el quiebre de la jornada llegó en el inicio de la etapa complementaria. A los 15 minutos del segundo tiempo, Luciano Garay logró romper el cero y anotó el único tanto del encuentro a favor del elenco local conducido por David Cipriani.
Con este resultado, el equipo comandado por Alejandro Trionfini permanece con 17 unidades en la Zona A, reflejando una campaña sumamente dispareja que cosecha tres victorias, ocho empates y cuatro derrotas en 15 presentaciones. La caída golpea de lleno las ilusiones del cuadro de la Avenida López y Planes, que a falta de solo tres fechas para el cierre de la fase regular quedó relegado a 7 puntos de la zona de clasificación a los playoffs.
De cara al cierre del campeonato, la reserva tatengue intentará pasar la página y quemar sus últimas naves. En la próxima jornada, Unión buscará la recuperación al recibir a Godoy Cruz en condición de local, para luego viajar al norte del país y medirse ante Atlético Tucumán. Finalmente, el equipo cerrará su participación en la fase de grupos actuando en Santa Fe frente a Instituto de Córdoba.
Formaciones
Gimnasia: Roggero; Meritello, Albert, De Stéfano, Domínguez, Sabattini, J. López, L. Díaz, Videla, Nallib y Marttini. DT: David Cipriani.
Unión: Kuverling, Barinaga, Schalbetter, Mosset, S. Zenclussen, Rubinich, Iácono, B. Pérez, Solbes, N. Zenclussen y Benavidez. DT: Alejandro Trionfini.
Estadio: Estadio Víctor Legrotaglie
Árbitro: Manuel Prieto
Gol: 15 ST Luciano Garay (G)