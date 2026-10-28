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Unión cayó en Mendoza ante Gimnasia y se le complican las chances de playoffs

El equipo dirigido por Alejandro Trionfini perdió 1 a 0 frente al Lobo con un gol de Luciano Garay en la etapa complementaria. Con esta derrota, el Tatengue quedó a siete unidades de la zona de clasificación con solo nueve puntos en juego en el tramo final del torneo.

El equipo de Alejandro Trionfini no pudo sostener el cero en el Víctor Legrotaglie y cayó por la mínima ante el Lobo. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima de Mendoza.El equipo de Alejandro Trionfini no pudo sostener el cero en el Víctor Legrotaglie y cayó por la mínima ante el Lobo. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima de Mendoza.
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El selectivo de Unión sufrió un duro tropezón en la provincia de Mendoza. En el marco de la 15.ª jornada del Torneo Proyección Clausura, el conjunto rojiblanco cayó por 1 a 0 frente a Gimnasia de Mendoza en el Estadio Víctor Legrotaglie y vio comprometidas sus aspiraciones de pelear por un boleto a la fase final del certamen.

Unión tropezó ante Gimnasia en Cuyo y quedó complicado en sus aspiraciones de meterse en los playoffs.Unión tropezó ante Gimnasia en Cuyo y quedó complicado en sus aspiraciones de meterse en los playoffs. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Tras una primera parte disputada y sin diferencias en el marcador, el quiebre de la jornada llegó en el inicio de la etapa complementaria. A los 15 minutos del segundo tiempo, Luciano Garay logró romper el cero y anotó el único tanto del encuentro a favor del elenco local conducido por David Cipriani.

Con este resultado, el equipo comandado por Alejandro Trionfini permanece con 17 unidades en la Zona A, reflejando una campaña sumamente dispareja que cosecha tres victorias, ocho empates y cuatro derrotas en 15 presentaciones. La caída golpea de lleno las ilusiones del cuadro de la Avenida López y Planes, que a falta de solo tres fechas para el cierre de la fase regular quedó relegado a 7 puntos de la zona de clasificación a los playoffs.

El equipo de Gimnasia de Mendoza que venció a Unión en reserva por 1 a 0.El equipo de Gimnasia de Mendoza que venció a Unión en reserva por 1 a 0. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

De cara al cierre del campeonato, la reserva tatengue intentará pasar la página y quemar sus últimas naves. En la próxima jornada, Unión buscará la recuperación al recibir a Godoy Cruz en condición de local, para luego viajar al norte del país y medirse ante Atlético Tucumán. Finalmente, el equipo cerrará su participación en la fase de grupos actuando en Santa Fe frente a Instituto de Córdoba.

Formaciones

Gimnasia: Roggero; Meritello, Albert, De Stéfano, Domínguez, Sabattini, J. López, L. Díaz, Videla, Nallib y Marttini. DT: David Cipriani.

Unión: Kuverling, Barinaga, Schalbetter, Mosset, S. Zenclussen, Rubinich, Iácono, B. Pérez, Solbes, N. Zenclussen y Benavidez. DT: Alejandro Trionfini.

Estadio: Estadio Víctor Legrotaglie

Árbitro: Manuel Prieto

Gol: 15 ST Luciano Garay (G)

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