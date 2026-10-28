Torneo Proyección

Unión cayó en Mendoza ante Gimnasia y se le complican las chances de playoffs

El equipo dirigido por Alejandro Trionfini perdió 1 a 0 frente al Lobo con un gol de Luciano Garay en la etapa complementaria. Con esta derrota, el Tatengue quedó a siete unidades de la zona de clasificación con solo nueve puntos en juego en el tramo final del torneo.