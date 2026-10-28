Cuando el árbitro Daniel Edgardo Zamora pite el inicio del juego en el Coloso Marcelo Bielsa del Parque Independencia de la ciudad de Rosario, este domingo a las 18.30, muchas cosas se pondrán en juego durante 90 minutos.
Newell’s lo espera a Unión con 11 partidos sin perder de local
En el actual campeonato, el Parque Independencia es una fortaleza “leprosa”: 4 triunfos y tres empates. Del otro lado el Tate que ganó uno solo de visitante.
Newell's quiere entrar y Unión está en carrera
Por un lado, la chance del Unión de Leo Madelón para seguir con vida hasta el final (última fecha con Vélez de local en el 15 de Abril) y por el otro la posibilidad histórica del Newell's de FDK para ingresar por primera vez a un mata-mata desde que aplica este formato de competencia deportiva.
Pero, además, cruzarán dos rachas opuestas: Newell's que no pierde de local y Unión que casi nunca gana de visitante. Todo esto en la tardecita del domingo en Rosario.
El equipo de FDK (recordado Kudelka por su ascenso con Unión) está invicto de local en el Clausura, con 4 triunfos y 3 empates. Pero, además, la racha se extiende a otros 4 partidos si se toma en cuenta el último Apertura. En total, once sin perder, con cinco triunfos y seis empates.
"Bajo la conducción de Kudelka, la Lepra logró recuperar la fortaleza en el Coloso de otros tiempos. Después de que perdió contra Central en el torneo Apertura, con el entrenador asumiendo pocos días antes, no volvió a perder.
"El equipo crece cuando juega en su estadio y siempre tiene un recurso a mano para, de mínima, no irse derrotado. Su desempeño de local es de los mejores entre todos los que compiten en la Copa de la Liga Profesional, con el 71,43 por ciento de efectividad", publica La Capital.
Del otro lado, el Unión de Leo Madelón (identificado con Rosario Central) es el polo opuesto. En los 7 partidos que disputó de visitante, apenas tienes una victoria, 3 empates y 3 derrotas. El único triunfo fue contra Aldosivi en Mar del Plata.
El que no pierde contra el que no gana
La Lepra se ilusiona con clasificar por primera vez a octavos de final desde que se estrenó este formato de competencia a comienzos de 2025 y tendrá la oportunidad de confirmarlo nada más ni nada menos que ante su gente en el parque Independencia.
Una victoria de Newell's en el Coloso este domingo lo dejará prácticamente clasificado, incluso si San Lorenzo supera como visitante a Vélez el sábado, debido a que la Lepra cuenta con una amplia diferencia de gol a su favor en relación al Ciclón, que por el momento es el primer equipo que se ubica fuera de la zona de clasificación.
Si el Cuervo empata ante el Fortín, el Rojinegro tendrá la chance de confirmar su boleto a octavos con una victoria, mientras que una igualdad también dejaría el panorama muy favorable para los leprosos, gracias a la diferencia de goles. En tanto, una derrota de los de Kudelka los dejaría al límite para la última jornada de definición.
En caso de que San Lorenzo pierda ante Vélez el sábado, cualquier punto, sea un empate o una victoria, le alcanzaría a Newell's para asegurar su lugar en los playoffs del Clausura, ya que tomaría una distancia de cuatro unidades con el Ciclón y el Tatengue con solamente tres puntos en juego.
Por el momento, Instituto permanece cómo en lo más alto con 32 puntos, seguido por Vélez, Boca y Defensa y Justicia que sumaron 27 unidades cada uno.
Más atrás figuran Lanús en el 5º puesto con 24 y Newell's sexto con 21. Debajo de la Lepra, Gimnasia de Mendoza, con 20 puntos, e Independiente, con 19, ocupan las últimas dos plazas de la zona para playoffs, por encima de San Lorenzo que pelea por meterse con 18 unidades.
Por su parte, Unión asoma desde más atrás con 17, mientras que Estudiantes y Platense están con un pie y medio afuera, ambos con solamente 14 unidades (ya no pueden alcanzar a Newell´s).