Faltan dos fechas

¿Qué es lo que necesita Unión para clasificar?

Por ahora está afuera, a dos puntos de Independiente, a tres de Gimnasia de Mendoza y a cuatro de Newell’s, que es el próximo rival. Entre Unión e Independiente, está San Lorenzo, que debe ser contado. ¿Hay que ganar los dos partidos o alcanzará con 4 de 6?