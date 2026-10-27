El buen triunfo ante Estudiantes le dio aire y posibilidades a Unión. “Esta noche, cueste lo que cueste, esta noche tenemos que ganar”, gritaba la gente antes del partido. Y era así. Había que ganar. Y costó, porque hubo que dar vuelta un resultado negativo del primer tiempo, con una despedida plagada de silbidos y gestos de disconformismo de la gente, más allá de que el desarrollo del partido era parejo y que Unión había tenido dos jugadas claras de gol.
¿Qué es lo que necesita Unión para clasificar?
Por ahora está afuera, a dos puntos de Independiente, a tres de Gimnasia de Mendoza y a cuatro de Newell’s, que es el próximo rival. Entre Unión e Independiente, está San Lorenzo, que debe ser contado. ¿Hay que ganar los dos partidos o alcanzará con 4 de 6?
El envión y la actitud con la que salió a jugar el segundo tiempo fue un hecho determinante para dar vuelta el partido en menos de quince minutos. Y volvió esa “furia” (que Madelón dice “rabia”) que a Unión lo distinguió y le permitió ganar algunos partidos por goleada y convertirse en un equipo eficaz.
Esa contundencia la había perdido en los últimos cinco partidos, cuando apenas ganó 1 puntos de 15, pero la recuperó y con tres goles marcados por los tres delanteros. Tarragona hacía bastante que no convertía, Estigarribia “mojó” y Eric Ramírez ha mostrado que es un jugador preciso y peligroso, en función de los minutos que jugó (muchos menos que los otros dos).
Unión llegó a los 17 puntos, se puso a 2 de Independiente, a 3 de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y a 4 de Newell´s, el próximo rival. Quedan dos fechas. Históricamente, la media para clasificar fue de 21 puntos. Con esa cifra, entraron todos los que pugnaban por entrar. A Unión le pasó en el campeonato pasado y eso lo llevó a ingresar en el último lugar y enfrentar al primero de la otra zona (Independiente Rivadavia), al que logró vencer jugando un muy buen partido en la capital mendocina, para luego caer ante Belgrano, que fue el campeón del torneo.
La tabla de posiciones muestra a Newell’s en el sexto lugar con 21, a Gimnasia de Mendoza en el séptimo con 20 y a Independiente en el octavo con 19. Hasta allí los que están ingresando. San Lorenzo es el primero que se está quedando afuera, con 18. Y después viene Unión, en el décimo puesto, con 17.
El fixture de los competidores directos
¿Qué le está quedando a cada uno?
* Newell’s (21 puntos): local con Unión y visitante con Instituto.
* Gimnasia y Esgrima de Mendoza (20 puntos): visitante con Lanús y local con Independiente Rivadavia.
* Independiente (19 puntos): visitante con Defensa y Justicia y local con Riestra.
* San Lorenzo (18 puntos): visitante con Vélez y local con Platense.
* Unión (17 puntos): visitante con Newell’s y local con Vélez.
Newell’s está en una posición muy ventajosa con relación al resto, aunque todavía tiene que asegurar la clasificación. Gimnasia y Esgrima de Mendoza sacó 4 puntos de los últimos 15 y viene de dos derrotas consecutivas. Independiente también está haciendo una campaña irregular y perdió de local con Boca, en tanto que San Lorenzo se recuperó en las últimas fechas (sacó 7 de 9), pero ahora enfrentará a un Vélez que todavía tiene chances en la tabla anual (otorga un título) pues está a dos puntos de Boca y quiere asegurar su participación en la Libertadores del año que viene, posición que hoy ostenta pero apenas un punto por encima de Argentinos Juniors, aunque seguramente se verá beneficiado por algún corrimiento si es que no lo consigue por las propias.
Unión no tiene un fixture accesible (la pregunta sería: ¿y quién lo tiene?) porque tiene que jugar ante un rival que ha levantado muchísimo con Kudelka y que sabe que la clasificación depende de sí mismo (Newell’s) y luego tiene que jugar ante Vélez, que podría llegar con las mismas necesidades de victoria para escalar hasta lo más alto.
Desde ya que, para ingresar en el Reducido, no queda otra que ganar los dos partidos, como primera medida, y esperar resultados que lo ayuden. Si eso se produce (las dos victorias), llegará a 23 y las chances se incrementarán. Si gana uno y empata el otro, sumará 21 (cifra con la que en los otros torneos se lograba la clasificación), pero no es nada seguro. Otras combinaciones (sumar de 3 para abajo) no serán suficientes.
Madelón habló de terminar dignamente el torneo, hizo un esbozo de autocrítica respecto de lo que ha sido la conformación del plantel para este campeonato y tiró, al pasar, una frase: “A fin de año se pedirá lo que sea necesario, si se puede bien y si no, a seguir por otro camino”, fue la frase. Palabras más, palabras menos. Pero la idea giró alrededor de eso, dejando en claro que haciendo el balance entre lo que se fue y lo que vino, el plantel perdió calidad y potencial, al margen de que el campeonato de Unión ha sido irregular y que, como aspecto positivo, permitió el debut y la consolidación de algunos jugadores de inferiores.