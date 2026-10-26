Gran segundo tiempo del Tate

Unión y 15 minutos de “furia” que cambiaron silbidos por aplausos

Un gol en contra con floja reacción de Mansilla, le dio la ventaja a parcial a Estudiantes. Madelón metió mano en el equipo, cambió la actitud y se lo llevó puesto al rival en el segundo tiempo. Tarragona y Estigarribia dieron vuelta el partido en un cuarto de hora y Eric Ramírez completó la “obra”. Quedó a dos puntos de Independiente, el último clasificado, con dos fechas por jugarse.