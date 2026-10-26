#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Vivo Torneo Clausura

La previa en vivo: Unión recibe a Estudiantes en el 15 de Abril

El Tatengue enfrenta al Pincha desde las 19 por la fecha 14 de la Zona A. Los dirigidos por Leonardo Madelón buscan volver al triunfo tras cinco partidos sin ganar.

Tarde - noche de fútbol en el 15 de Abril. Crédito: Fernando NicolaTarde - noche de fútbol en el 15 de Abril. Crédito: Fernando Nicola
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Unión se enfrenta a Estudiantes de La Plata este lunes 26 de octubre por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol de AFA.

El encuentro se disputa desde las 19 en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, con transmisión de ESPN Premium. Pablo Dóvalo será el árbitro principal y Fernando Espinoza estará a cargo del VAR.

Minuto a minuto

18:45 / Lun. 26.10.2026

Confirmados de Unión

18:46 / Lun. 26.10.2026
18:28 / Lun. 26.10.2026

Confirmados de Estudiantes

18:45 / Lun. 26.10.2026
17:56 / Lun. 26.10.2026
17:26 / Lun. 26.10.2026
16:55 / Lun. 26.10.2026

Las probables formaciones

Unión: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Mateo Peresutti, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Bautista Kociubinski, Fabricio Pérez; Tiago Palacios, Edwuin Cetré y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Las alineaciones son probables y todavía deben ser confirmadas por ambos clubes.

16:53 / Lun. 26.10.2026

Pablo Dóvalo dirigirá el encuentro

Pablo Dóvalo será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Cristian Navarro y Lucas Ripoli. Martín Despósito cumplirá la función de cuarto árbitro, mientras que Fernando Espinoza estará a cargo del VAR.

16:50 / Lun. 26.10.2026

A qué hora juegan y dónde verlo

Unión y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este lunes desde las 19 en el estadio 15 de Abril. El partido tendrá transmisión en vivo por ESPN Premium, señal disponible mediante el Pack Fútbol.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estudiantes de La Plata
Unión
AFA
VAR

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro