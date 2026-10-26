Unión se enfrenta a Estudiantes de La Plata este lunes 26 de octubre por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol de AFA.
La previa en vivo: Unión recibe a Estudiantes en el 15 de Abril
El Tatengue enfrenta al Pincha desde las 19 por la fecha 14 de la Zona A. Los dirigidos por Leonardo Madelón buscan volver al triunfo tras cinco partidos sin ganar.
El encuentro se disputa desde las 19 en el estadio 15 de Abril de Santa Fe, con transmisión de ESPN Premium. Pablo Dóvalo será el árbitro principal y Fernando Espinoza estará a cargo del VAR.
Minuto a minuto
Las probables formaciones
Unión: Matías Mansilla; Tobías Rubio, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Mateo Peresutti, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Bautista Kociubinski, Fabricio Pérez; Tiago Palacios, Edwuin Cetré y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.
Las alineaciones son probables y todavía deben ser confirmadas por ambos clubes.
Pablo Dóvalo dirigirá el encuentro
Pablo Dóvalo será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Cristian Navarro y Lucas Ripoli. Martín Despósito cumplirá la función de cuarto árbitro, mientras que Fernando Espinoza estará a cargo del VAR.