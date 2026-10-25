Lunes a la tardecita en el 15 de Abril

El último tren a los cruces para este Unión se llama Estudiantes

El Unión de Madelón, que frenó las derrotas en fila empatando contra Riestra en Pompeya, necesita volver a ganar y sumar de a tres. El “Pincharrata”, heroico finalista de la Copa Conmebol Libertadores, está igual si quiere el mata-mata.