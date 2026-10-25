El pitazo inicial del siempre cuestionado Pablo Dóvalo, este lunes a las 19 en el 15 de Abril, marcará la salida del último tren para el Unión de Leo Madelón si es que quiere llegar con vida a las dos fechas finales pensando en los cruces. Ganar o ganar, nada más. Y nada menos.
El último tren a los cruces para este Unión se llama Estudiantes
El Unión de Madelón, que frenó las derrotas en fila empatando contra Riestra en Pompeya, necesita volver a ganar y sumar de a tres. El “Pincharrata”, heroico finalista de la Copa Conmebol Libertadores, está igual si quiere el mata-mata.
Más que nunca obligado a ganar
El punto del otro día contra el “Malevo” fue una señal para entender que todavía hay vida y que el equipo está vivo. Sirvió para frenar la caída libre (cuatro derrotas en fila) pero para poder achicar distancias y soñar con clasificar en el G8 hay que ganar o ganar. No queda otra para hacer cálculos pensando en Newell’s allá y Vélez acá.
Antes de arrancar la fecha, Unión está a cinco de Independiente (es el último clasificado) y quedan nueve por jugar. El copero Estudiantes, finalista de la Copa Libertadores después del Maracanazo, está igual que el once de Leo Madelón: también tiene 14 puntos como el Tate y también necesita ganar.
En una señal más anímica que táctica, estratégica o futbolística, el entrenador tiene muchas ganas de repetir el mismo once de Riestra. Es decir, darle confianza a un grupo que venía golpeado y dio un paso adelante contra el Malevo.
Si bien el gol de Unión llegó “desde los laterales” (linda proyección de Ayala y definición de Rubio en modo delantero), todas las ilusiones se depositan en la resurrección en la red de Cristian Tarragona. El Mundo Unión necesita que vuelva con todo “Tarra-gol” en López y Planes.
En el año, como dicen los españoles, Tarragona llegó a 15 campanadas y es momento de hacer ruido en casa, contra el copero Estudiantes de La Plata y con el aliento de la gente en las tribunas de López y Planes.
Más allá de una mejor predisposición anímica para pelear cada pelota, hubo algunas respuestas individuales interesantes. En ese sentido, el debut de Mateo Peresutti fue de lo mejor en los últimos tiempos: por el rendimiento del pibe en la zona de medios y por las cuatro derrotas al hilo.
“Estaría buenísimo poder debutar como titular en el 15 de Abril. Yo creo que con nuestra gente debe ser algo hermoso”, tiró el juvenil formado en Colón de San Justo. En principio, Leo pondría a los mismos de Riestra.
Estudiantes rota y cuida algunos titulares
Su rival, Estudiantes, tiene la cabeza puesta en Montevideo. Después de cumplir el objetivo de llegar a la final de la Copa Libertadores, el Pincha buscará dar el último paso el próximo 28 de noviembre.
“Sin embargo, antes de la definición, el equipo dirigido por Alexander Medina deberá afrontar tres compromisos decisivos en el Torneo Clausura para meterse en los playoffs. El primer desafío será Unión de Santa Fe, al que visitará el próximo lunes”, publica el diario El Día de La Plata.
Luego de la histórica clasificación ante Flamengo en Brasil, el plantel albirrojo retomó los entrenamientos en el Country Club de City Bell. Con poco margen para descansar, el cuerpo técnico comenzó a preparar el encuentro ante el Tatengue, en una etapa del campeonato en la que cada punto puede resultar determinante.
Actualmente, Estudiantes se encuentra fuera de los ocho primeros puestos de la Zona A y necesita recuperar terreno en las fechas que restan de la fase regular. Además, la tabla anual mantiene comprometida su clasificación a las copas internacionales de la próxima temporada.
El Pincha está a tres puntos de la zona de acceso a la Copa Sudamericana, por lo que los próximos partidos serán importantes para sus aspiraciones.
Medina analiza la posibilidad de presentar una formación alternativa, teniendo en cuenta el desgaste acumulado durante la serie ante Flamengo y la exigencia del calendario. En ese sentido, Guido Carrillo y Joaquín Correa podrían ser preservados, mientras que Fabricio Pérez, Adolfo Gaich y Lucas Alario aparecen como opciones para ocupar lugares en el ataque.
Todavía no hay indicios concretos sobre la formación que saldrá al campo de juego del estadio 15 de Abril. Sin embargo, se esperan modificaciones tanto en la mitad de la cancha como en la última línea, respecto del equipo que disputó la revancha de las semifinales en Río de Janeiro.
Unión, con esa mejoría de frenar la crisis, pisará el 15 de Abril en su penúltimo partido de la temporada ante su gente. Enfrente estará un agrandado Estudiantes de La Plata, heroico finalista de la Libertadores después del Maracanazo contra el Flamengo.
Los dos, pensando en los cruces de la Liga Profesional, necesitan lo mismo: ganar. En el caso de Estudiantes, sin dudas, su cabeza, cuerpo y alma ya están en Montevideo. Para el Unión de Leo Madelón el último tren para soñar con el mata-mata del G8 se llama ganar. Se llama Estudiantes de La Plata.