La gente se fue contenta, cambió el disconformismo del primer tiempo y los silbidos con los que se fueron despedidos al término del primer tiempo, por alegría y ovación en el final por el buen segundo tiempo. Mucho tuvo que ver Madelón con los retoques que hizo en el equipo.
Leo Madelón, el DT de Unión: “Jugamos un partido completo”
El entrenador rojiblanco, que este lunes cumplió 29 años desde su debut como DT en Colegiales, se fue contento. Destacó la importancia de los cambios y dijo que “veo un plantel con ganas de cambiar la historia”.
La entrada de Pintado fue importante, porque participó activamente en el primer gol y sus proyecciones se convirtieron en un problema para Estudiantes. Y Luna Diale se paró muy bien como doble cinco, le dio manejo y una influencia decisiva en el trámite.
Además, Unión recuperó contundencia, hizo tres goles en un tiempo (los tres de delanteros) y volvió a la victoria después de cinco partidos que no ganaba (cuatro derrotas y un empate). Quedó a dos puntos de Independiente y a tres de Gimnasia de Mendoza, con seis puntos por jugarse (Unión tendrá que visitar el domingo a las 18.30 a Newell’s y luego recibirá a Vélez).
“Estoy contento porque sostuvimos ritmo, el equipo corrió, defendió bien, entraron bien los cambios y sigo conociendo jugadores, porque hoy entró Isla y lo pude ver por primera vez en un partido. Seguimos con vida y se viene un rival bravísimo como Newell´s”, dijo Madelón en el arranque de su análisis.
Agregó el técnico que “tenemos que ser equilibrados, mantuve la calma en los malos momentos, tuvimos resiliencia y veo un plantel con muchas ganas de dar vuelta la historia”. Enseguida empleó un juego de palabras y señaló que “a veces los cambios sirven para cambiar y ese fue el caso de hoy. Los que entraron, modificaron el rendimiento”.
Hizo hincapié en los ingresos de Luna Diale y Pintado. “Nosotros no acostumbramos a hacer dos cambios en el entretiempo, lo hicimos y funcionó. Tuvimos un error puntual en el gol de Estudiantes, pero el equipo lo revirtió rápido. Insisto en que tenemos que cerrar bien el año. Soy un tipo equilibrado, hoy cumplí 29 años que debuté como técnico en Colegiales, estoy bien, lúcido, quiero seguir creciendo y dándole paz al club y a los chicos. Vamos a jugar un partido muy duro el domingo, con cancha llena y frente a un equipo que quiere entrar por primera vez al Reducido”.
Definió al partido de Unión como “completo” y recalcó que “la diferencia en el primer tiempo fue que ellos aprovecharon la oportunidad que tuvieron y nosotros no. Hay que tener una ilusión moderada, sostener el equilibrio, hay situaciones contractuales que se deben definir porque se acerca el final del año y eso obliga a tener ‘muñeca’ para gobernar el plantel. Por suerte cortamos la racha. El otro día fue un partido bueno ante Riestra, porque es un equipo difícil e incómodo”.
Se lo consultó por la parte política y dijo que “no me corresponde opinar” y volvió a hablar de fútbol: “En el primer tiempo perdíamos fácil la pelota, eso fue lo que ví y el hecho de ir perdiendo me obligó a hacer los cambios. Estamos en un proceso de recambio, me sentaré con los dirigentes al final del año, pediré lo que entiendo que hay que pedir y decidiremos a partir de allí si se sigue o no. Es simple”.
Hubo resistencia de parte de la gente con respecto a Mansilla. Madelón dijo que “atajó bien y ponele que haya sido un error la jugada del gol, pero rozó en un compañero. Cada fin de semana tenemos que rendir un examen y a veces cuesta dar explicaciones. Por eso busco tener equilibrio. Hoy me voy contento porque la gente se dio cuenta que trabajamos un partido con un rival que jugará la final de la Copa Libertadores de América. Y le dimos una gran alegría”.
Destacó la importancia de que varios jugadores hayan levantado el nivel. “En 1984 yo jugaba en San Lorenzo, iba a quedar libre con 19 o 20 años, jugué un muy buen partido, venía la Navidad y luego de ese último partido me mandaron el telegrama para ofrecerme el primer contrato. Eso se lo inculco a los jugadores permanentemente, que todo puede cambiar de un momento a otro. El jugador sabe si le mentís o le decís la verdad, entonces trato de darles ejemplos. Hoy les dije que había que vaciarse por el escudo de Unión. Y lo hicieron”.