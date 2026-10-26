Habló de tener “ilusión moderada”

Leo Madelón, el DT de Unión: “Jugamos un partido completo”

El entrenador rojiblanco, que este lunes cumplió 29 años desde su debut como DT en Colegiales, se fue contento. Destacó la importancia de los cambios y dijo que “veo un plantel con ganas de cambiar la historia”.