Unión venció por 3 a 1 a Estudiantes LP este lunes por la noche por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la victoria de Unión
El Tatengue venció a Estudiantes de La Plata por 3 a 1 este lunes por la noche en el 15 de Abril.
El Tatengue enfrentó al Pincha desde las 19 por la fecha 14 de la Zona A. Los dirigidos por Leonardo Madelón buscaban volver al triunfo tras cinco partidos sin ganar.
Tabla de posiciones
La visita se puso en ventaja desde los 40 minutos del primer tiempo con el gol en contra de Lucas Ayala, mientras que para el “Tatengue” marcaron Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez, en 5, 19 y 50 minutos del complemento.
Así, el “Pincha” cayó al undécimo puesto de la zona A con 14 puntos y fue superado por el equipo que dirige Leonardo Madelón, que llegó al décimo lugar, con tres unidades más.
En la próxima fecha, los dirigidos por Alexander Medina recibirán a Instituto, el sábado 31 de octubre desde las 21:30, mientras que Unión será visitante de Newell´s, el domingo primero desde las 18:30.