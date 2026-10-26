En el 15 de Abril

Reviví los goles de Unión ante Estudiantes de La Plata

El Tate venció en su casa al Pincha por 3 a 1, con goles de Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia y Eric Ramírez, todos en la segunda mitad. Lucas Ayala había anotado el único gol de la visita, cerca del final del primer tiempo.