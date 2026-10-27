El selectivo de Unión se prepara para afrontar un exigente desafío lejos de casa en el marco de la 15° jornada del Torneo Proyección 2026. Este miércoles, a partir de las 15:00, el elenco rojiblanco se presentará en la provincia de Mendoza para medirse ante Gimnasia en el Estadio Víctor Legrotaglie.
La reserva de Unión visita a Gimnasia (M) con el objetivo de volver al triunfo
El equipo conducido por Alejandro Trionfini se medirá este miércoles desde las 15:00 frente al Lobo en el Estadio Víctor Legrotaglie. Tras la igualdad como local frente a Barracas Central, el Tatengue buscará sumar de a tres en Cuyo para trepar posiciones en la Zona A.
El equipo dirigido por Alejandro Trionfini llega a este compromiso tras haber rescatado una unidad en su última presentación en condición de local, donde igualó 1 a 1 ante Barracas Central. Con ese resultado, el Tatengue se ubica en el décimo escalón de la tabla de posiciones de la Zona A con 14 puntos, producto de una campaña caracterizada por la paridad: acumula tres victorias, ocho empates y tres derrotas en lo que va del certamen.
En la vereda opuesta se encuentra un rival que pelea firme en la parte alta de la tabla. Gimnasia de Mendoza ocupa el sexto lugar de la clasificación con 22 unidades y buscará hacerse fuerte en su reducto con la meta de conseguir un triunfo que le permita meterse de lleno en la zona de clasificación a los playoffs.
Con el objetivo de cosechar una victoria que le permita dar un salto hacia los puestos de vanguardia del grupo y frenar la aspiración mendocina, Unión buscará dar el golpe en suelo cuyano.
Para este cotejo en el Víctor Legrotaglie, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó a las autoridades que impartirán justicia: Manuel Prieto será el árbitro principal del partido, secundado por Joaquín Fraga como asistente 1 y Alexis Ramírez como asistente 2, mientras que Marcos Winer actuará como cuarto árbitro.