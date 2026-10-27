Torneo Proyección

La reserva de Unión visita a Gimnasia (M) con el objetivo de volver al triunfo

El equipo conducido por Alejandro Trionfini se medirá este miércoles desde las 15:00 frente al Lobo en el Estadio Víctor Legrotaglie. Tras la igualdad como local frente a Barracas Central, el Tatengue buscará sumar de a tres en Cuyo para trepar posiciones en la Zona A.