Liga Profesiona

Daniel Zamora será el árbitro para la visita de Unión a Newell’s en Rosario

El entrerriano será el réferi principal para el duelo de la Zona A en el Coloso Marcelo Bielsa. El historial del juez con el Tatengue registra solo dos antecedentes, con un balance de una victoria y una caída. Zamora tuvo un pasado ligado a la música tocando la batería.