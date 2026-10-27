Unión ya conoce a las autoridades designadas para su próximo compromiso en el Torneo Clausura de la Liga Profesional. En el marco de la 15.ª fecha de la Zona A, el equipo santafesino se medirá ante Newell’s Old Boys en Rosario en un duelo programado para las 18:30, bajo el arbitraje principal de Daniel Edgardo Zamora.
Daniel Zamora será el árbitro para la visita de Unión a Newell’s en Rosario
El entrerriano será el réferi principal para el duelo de la Zona A en el Coloso Marcelo Bielsa. El historial del juez con el Tatengue registra solo dos antecedentes, con un balance de una victoria y una caída. Zamora tuvo un pasado ligado a la música tocando la batería.
La designación de Zamora vuelve a cruzar los caminos del colegiado con la entidad de la Avenida López y Planes tras un considerable período. En el historial de partidos oficiales, Zamora dirigió a Unión únicamente en dos oportunidades, registrando un saldo equilibrado de un triunfo y una derrota.
La última vez que el juez estuvo al frente de un partido del Tatengue se remonta a la fecha 7 del Torneo Apertura 2025. En aquella jornada, el conjunto santafesino se impuso por 3 a 1 frente a Sarmiento en Junín gracias a los goles de Julián Palacios, Brahian Cuello y Cristian Tarragona, mientras que Junior Marabel anotó el descuento para el Verde.
Para el choque en la Parque Independencia, Zamora estará acompañado por Juan Mamani como asistente 1 y Lucas Vázquez como asistente 2, mientras que Juan Pafundi oficiará como cuarto árbitro. En el sistema de asistencia de video, Germán Delfino estará a cargo del VAR, secundado por Iñaki Iparraguirre en la función de AVAR.
El árbitro baterista
Detrás de su carrera como árbitro hay una faceta poco conocida. Zamora, nacido en Paraná, Entre Ríos, también tuvo un pasado ligado a la música y llegó a descubrir esa pasión desde muy chico.
Zamora recordó cómo comenzó su vínculo con el tango y contó que todo nació durante su infancia, a partir de una actividad que realizaba en un centro comunitario de su barrio. "Cuando tenía 7 años en un centro comunitario del barrio enseñaban a bailar tango (era la conexión con mi abuelo que lo escuchábamos en su tocadiscos). En la Secundaria armaron un coro y como tenía un poco más de oído por el baile me dieron el bombo y ahí descubrí otra pasión", explicó el árbitro entrerriano.
Así, antes de consolidarse en el arbitraje profesional, Zamora tuvo sus primeros contactos con los instrumentos y la música. El bombo fue una de las puertas de entrada a una actividad que lo acompañó durante parte de su vida.