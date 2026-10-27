Unión continúa ajustando sus piezas para afrontar la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet. Con el objetivo de potenciar la zona pintada y sumar jerarquía física en el juego interno, la dirigencia rojiblanca concretó la incorporación del brasileño Vinicius Malachias.
Unión reforzó la pintura con la llegada del pívot brasileño Vinicius Malachias
El interno de 2,09 metros y 26 años llega procedente de Basket Osasco y cuenta con rodaje en el básquet sudamericano y la Liga Nacional. El Tatengue buscará hacerse fuerte en casa este viernes a las 21:00 cuando reciba a Comunicaciones de Mercedes en el Ángel Malvicino.
Nacido el 12 de diciembre de 1999 en Paulínia (San Pablo), el pívot de 2,09 metros de estatura llega procedente de Basket Osasco de su país. Malachias cuenta con un recorrido interesante en el ámbito sudamericano, habiendo registrado pasos por Baurú y União Corinthians en la NBB de Brasil, además de vestir las camisetas de Colonias Gold de Paraguay y Biguá de Uruguay.
Asimismo, el interno paulista no es un desconocido en el básquet de nuestro país: registra antecedentes en la máxima categoría de la Liga Nacional vistiendo la camiseta de Ferro Carril Oeste durante la temporada 2024/25, donde firmó promedios de 9,3 puntos, 3,1 rebotes y un destacado 57% en tiros de campo al cabo de 24 cotejos. En su último paso por Osasco durante la 2025/26, cosechó marcas de 9,4 unidades, 5,2 recobres y 1,5 asistencias por encuentro.
El equipo santafesino buscará encarrilar su andar en el certamen tras un arranque irregular en condición de local, en el que cosechó un triunfo en el debut ante Bochas Sport Club de Colonia Caroya por 96 a 87 y una caída frente a Barrio Parque de Córdoba por 80 a 75.
Con la sumatoria de su nuevo extranjero en la pintura, el Tatengue volverá a saltar al parquet del Estadio Ángel Malvicino este viernes a partir de las 21:00 horas, cuando reciba a Comunicaciones de Mercedes en busca de su segundo festejo ante su gente.