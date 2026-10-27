Liga Argentina de Básquet

Unión reforzó la pintura con la llegada del pívot brasileño Vinicius Malachias

El interno de 2,09 metros y 26 años llega procedente de Basket Osasco y cuenta con rodaje en el básquet sudamericano y la Liga Nacional. El Tatengue buscará hacerse fuerte en casa este viernes a las 21:00 cuando reciba a Comunicaciones de Mercedes en el Ángel Malvicino.