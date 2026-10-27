Números que hablan

Cristian Tarragona, la carta de gol imparable que revoluciona a Unión y rompe récords personales

Tras arribar a mediados de 2025 desde Talleres con escasa presencias en la red, el delantero santafesino se convirtió en una pieza insustituible del equipo rojiblanco. Acumula 22 goles en 52 partidos con la camiseta tatengue, firma su mejor registro histórico como profesional y vive un 2026 letal en las áreas. A dos fechas de que venza su contrato, la dirigencia apuesta a la renovación.