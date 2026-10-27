La apuesta por Cristian Tarragona terminó transformándose en uno de los aciertos futbolísticos más determinantes de la historia reciente de Unión. El atacante desembarcó en la Avenida López y Planes a mediados de 2025 proveniente de Talleres de Córdoba, club donde arrastraba una racha discreta de apenas 5 conquistas en 38 presentaciones. Con la firma de un vínculo por 18 meses, su llegada despertó ciertas dudas iniciales (llegó con un largo derrotero de equipos y con 34 años), pero el goleador se encargó de disiparlas a fuerza de gritos sagrados, presencia física y un liderazgo absoluto en el frente de ataque.
Cristian Tarragona, la carta de gol imparable que revoluciona a Unión y rompe récords personales
Tras arribar a mediados de 2025 desde Talleres con escasa presencias en la red, el delantero santafesino se convirtió en una pieza insustituible del equipo rojiblanco. Acumula 22 goles en 52 partidos con la camiseta tatengue, firma su mejor registro histórico como profesional y vive un 2026 letal en las áreas. A dos fechas de que venza su contrato, la dirigencia apuesta a la renovación.
Los números de su ciclo en el Tatengue reflejan una influencia abrumadora en la estructura del equipo. Sobre un total de 52 partidos disputados con la camiseta rojiblanca, Tarragona fue titular en 50 oportunidades y solo ingresó desde el banco de suplentes en dos encuentros (las fechas 15 y 16 del Torneo Clausura 2025, frente a Barracas Central y Belgrano, ambos saldados con empates 0 a 0). En este tramo, el 9 (aunque lleva el dorsal 25) solo se ausentó en un solo compromiso: la novena jornada del actual certamen ante su ex club, Talleres, como consecuencia de la única expulsión que sufrió desde su llegada a la institución, registrada una fecha antes frente a Instituto.
En total, el atacante contabiliza 22 goles en el club de sus amores (siempre confesó ser hincha de Unión), alcanzando un promedio de 0,42 tantos por encuentro. El 2026 viene siendo su año de mayor esplendor, ya que suma 17 festejos en 33 partidos disputados, redondeando una racha que se revalidó este lunes con su anotación ante Estudiantes de La Plata. Detrás de sus 22 gritos, el segundo artillero del plantel en este lapso es Marcelo Estigarribia con 10 conquistas (4 en el Clausura 2025, 4 en el Apertura 2026 y 2 en el actual torneo), lo que evidencia la altísima dependencia del gol que ha tenido el equipo en los pies del ex Gimnasia.
Un desglose letal y la cima de su carrera
El desglose de los 22 goles de Tarragona con la camiseta tatengue evidencia un repertorio variado dentro del área. De su marca total en Unión, 14 fueron convertidos de jugada, 4 llegaron a través del juego aéreo con potentes cabezazos, 3 se concretaron desde los doce pasos mediante la vía del penal y 1 fue una perlita de chilena ante Gimnasia por los octavos de final en 2025, donde Unión quedó eliminado.
Su curva de efectividad mostró un crecimiento constante torneo a torneo:
- Torneo Clausura 2025 y Copa Argentina 2025: Anotó 5 goles (4 en el certamen regular y 1 en la copa nacional; 1 de penal).
- Torneo Apertura 2026 y Copa Argentina 2026: Festejó en 10 ocasiones (8 por el campeonato de Liga y 2 por el torneo federal; 1 de penal).
- Torneo Clausura 2026: Registra 7 conquistas hasta la fecha (1 de penal).
Esta cosecha ubica a Unión como el club donde Tarragona más goles convirtió a lo largo de su carrera profesional, superando sus registros en Gimnasia y Esgrima La Plata (20 goles), Independiente Rivadavia de Mendoza (13 tantos) y Vélez Sarsfield (12 gritos).
Con el reloj corriendo en el tramo final del campeonato, el futuro del atacante ingresa en una zona de definiciones cruciales. Al contrato de 18 meses firmado a mediados de 2025 le quedan únicamente dos compromisos por delante y su vínculo formal finalizará tras el cruce ante Vélez en el cierre del torneo. Frente a este panorama, las oficinas de la dirigencia tatengue evalúan los pasos a seguir para intentar retener a su máxima figura de cara a la temporada 2027 o resignarse a buscar un reemplazante para semejante cuota de gol.