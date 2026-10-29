El fútbol formativo de Unión vive un proceso de consolidación que se refleja semana a semana tanto en las competencias nacionales como en los seleccionados de AFA. Como muestra cabal de este crecimiento, un selectivo de juveniles rojiblancos vivió una experiencia inolvidable al disputar dos encuentros amistosos ante la Selección Argentina Sub 17 en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, en el marco de la preparación del combinado nacional para la Copa del Mundo de Qatar.
"Unión ya es un club formador": Giacinti analizó el cruce con la Sub 17 y el proyecto de la cantera
Un selectivo juvenil disputó un amistoso frente a la Sub 17 en Ezeiza. Ariel Giacinti, coordinador del fútbol formativo Tatengue, analizó el impacto de la experiencia y el presente del club que se posiciona de buena manera en materia de formación de jugadores de inferiores.
El nexo para concretar este choque se gestó tras la reciente presencia de Diego Placente en Santa Fe, quien disertó el pasado viernes 16 de octubre en el Congreso de Fútbol Formativo organizado por la institución tatengue. En diálogo exclusivo con este medio, Ariel Giacinti, Coordinador de las Divisiones Inferiores del club, detalló cómo se gestó la invitación: "Estuvimos hablando con Placente. Nuestras categorías están en un nivel muy competitivo y los chicos de Unión compiten a buen nivel. Ahí surgió la posibilidad de llevar varias categorías y hacer fútbol con la Sub 17".
Para la cita en Ezeiza, la delegación santafesina conformó dos planteles de alto rendimiento. "Primero llevamos un equipo con chicos seleccionados de Cuarta y Quinta División mezclados, y por otro lado fue un equipo de Sexta División", explicó Giacinti, remarcando la muy buena impresión que dejó el trabajo del club en el cuerpo técnico nacional: "Ellos tienen un seguimiento de los equipos. Estuvimos hablando con Diego y con Enrique "Quique" Cesana —coordinador de Selecciones Nacionales— y están conformes con lo que ven de la propuesta de Unión y el desarrollo de los chicos. Comprenden y visualizan que hay muchos comportamientos y conceptos que los jugadores están expresando semana a semana".
Un proyecto integral de escala internacional
La fructífera jornada en Ezeiza no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un proceso estructural que abarca todas las facetas del deportista. Al ser consultado sobre la filosofía de trabajo que se promueve, el coordinador fue contundente: "El objetivo es fundamentalmente formarlos; es la incorporación de todos los comportamientos que consideramos claves para que sea un jugador completo y esté provisto de las herramientas necesarias para rendir en la exigencia del alto rendimiento que implica la Primera División".
Para lograrlo, la institución aplica un abordaje de vanguardia que va más allá de lo puramente táctico. "En un fútbol hipercompetitivo, trabajamos todos los aspectos futbolísticos y lo que corresponde a las áreas interdisciplinarias, con un abordaje psicológico, médico, nutricional, yendo al límite de lo físico para trabajar absolutamente todo y que eso se exprese en el campo", subrayó.
Este método de trabajo integral convirtió a Unión en una cantera de referencia y en una usina inagotable de talento. En los últimos años, la institución concretó transferencias de gran envergadura surgidas de su semillero —como los casos de Mateo Del Blanco, Rafael Profini, Juan Ignacio Nardoni, Kevin Zenón, Franco Esquivel y Gastón González—, al tiempo que sostiene una fuerte política de promoción al plantel profesional. Un estudio reciente realizado por el Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) ubicó a Unión en el puesto 88 del ranking mundial de clubes con mayor cantidad de debuts de futbolistas canteranos en la máxima categoría.
"Unión ya es un club formador. De hecho, salió esa estadística internacional que nos ubica dentro de los 100 equipos con más debuts de jugadores de formativas en Primera División a nivel mundial. O sea que ya es un club formador y seguramente lo va a seguir siendo", remarcó Giacinti con orgullo.
El respaldo en Primera: la confianza de Leo Madelón
El 2026 viene siendo un año consagratorio para la cantera tatengue en cuanto al salto de categoría. En lo que va de la temporada, la Primera División fue testigo de los debuts de jóvenes promesas como Aguirre, Grella, Giaccone, Ayala, Fagioli, Fazzi, Cerrudo, Peresutti e Isla, este último habiendo sumado sus primeros minutos oficiales en el reciente compromiso frente a Estudiantes de La Plata.
Para Giacinti, ver a los jóvenes dar el salto y consolidarse en el primer equipo bajo la conducción técnica de Leonardo Madelón genera una satisfacción plena: "Sentimos orgullo y la confirmación del trabajo. Porque si Leo está dispuesto a ponerlos y está convencido de ponerlos, es porque cree que tienen las capacidades desarrolladas para rendir en este fútbol".
"Nos da orgullo porque los chicos representan muy bien todo el trabajo que se está desarrollando en el fútbol formativo, y los vemos en la cancha compitiendo a gran nivel en Primera", concluyó el coordinador rojiblanco, sintetizando el presente de una cantera que no detiene su marcha y ya tutea de igual a igual a las potencias nacionales.