Fútbol formativo

"Unión ya es un club formador": Giacinti analizó el cruce con la Sub 17 y el proyecto de la cantera

Un selectivo juvenil disputó un amistoso frente a la Sub 17 en Ezeiza. Ariel Giacinti, coordinador del fútbol formativo Tatengue, analizó el impacto de la experiencia y el presente del club que se posiciona de buena manera en materia de formación de jugadores de inferiores.