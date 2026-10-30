Liga Argentina de Básquet

Unión venció a Comunicaciones de Villa Mercedes y logró su segundo triunfo en el certamen

El Tatengue superó al conjunto mercedino por 96 a 82 en el Estadio Ángel P. Malvicino y se recuperó de la caída en Córdoba. Kobe Julien firmó un doble-doble brillante con 22 puntos y 11 rebotes. Ahora irá de gira por La Rioja.