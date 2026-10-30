Unión consiguió una importante y contundente victoria este viernes por la noche al derrotar como local a Comunicaciones de Villa Mercedes por 96 a 82, en el marco de su tercera presentación en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet. De esta manera, el conjunto dirigido por Juan José Siemienczuk cosechó su segundo festejo en la temporada y logró recuperarse rápidamente del traspié sufrido en su última salida ante Barrio Parque de Córdoba (80-75).
Unión venció a Comunicaciones de Villa Mercedes y logró su segundo triunfo en el certamen
El Tatengue superó al conjunto mercedino por 96 a 82 en el Estadio Ángel P. Malvicino y se recuperó de la caída en Córdoba. Kobe Julien firmó un doble-doble brillante con 22 puntos y 11 rebotes. Ahora irá de gira por La Rioja.
El desarrollo del juego fue de menor a mayor para el dueño de casa. Comunicaciones comenzó mejor parado y se adjudicó el primer parcial por un ajustado 26-27. Sin embargo, el Tatengue ajustó las piezas en defensa, hizo valer la profundidad de su plantel y revirtió la historia antes del descanso largo para irse al vestuario arriba 52-46. En el complemento, el local sostuvo la intensidad para cerrar el tercer cuarto 70-62 y sellar el resultado final con holgura por 96 a 82.
En el aspecto individual, el quinteto santafesino tuvo puntos muy altos en su rotación. La gran figura de la noche fue Kobe Julien, quien finalizó con una formidable planilla de doble-doble al registrar 22 puntos y 11 rebotes en tan solo 23 minutos de juego. Asimismo, el aporte perimetral de Pablo Spies resultó determinante al sumar 18 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia en 21 minutos, mientras que la experiencia en la pintura de Phillip Lockett se tradujo en 13 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias en 18 minutos sobre el parquet.
El encuentro contó además con el esperado debut del brasileño Vinicius Malachias con la camiseta rojiblanca. En sus primeros minutos oficiales bajo las órdenes de Siemienczuk, el interno sumó un aporte positivo en la rotación del equipo al registrar 4 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 14 minutos en cancha.
Por el lado del elenco visitante, los rendimientos más destacados pasaron por las manos de Aquiles Montani, quien aportó 16 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia, secundado por Tobías Franchella, autor de 14 puntos y 2 asistencias en 23 minutos de acción.
Tras este saldo positivo en casa, la plantilla que conduce Siemienczuk ya da vuelta la página y pone la mira en una exigente gira por el noroeste argentino. En su próxima presentación, Unión jugará en condición de visitante frente a Amancay de La Rioja, mientras que al día siguiente completará la travesía en la misma capital riojana midiéndose ante Riachuelo.