La palabra oficial del tesorero Rodrigo Rosso

“Unión tiene cuatro predios y 3.000 deportistas pero no trasciende como un gol de Tarragona”

El hombre de los números en la gestión Spahn admite un déficit mensual de 400.000 dólares que se eleva a medio palo verde por la compra de Casa Unión. “Todos los clubes están en la misma y la única salida es vender tus jugadores, los de inferiores”, asegura Rosso.