“Uno antes ser dirigente fue hincha de toda la vida. Yo entiendo que el momento de Unión está muy politizado, con un nivel de tolerancia mínimo en todo. No se dieron resultados positivos, a mí no me gusta ver el equipo donde está bien la tabla, te soy sincero. Mínimo tenemos que estar clasificando y peleando una copa”, asegura el tesorero tatengue Rodrigo Rosso, quien habló en exclusiva con el programa ADN GOL (96.7 FM) después que el club publicara en sus redes un informe económico.
“Unión tiene cuatro predios y 3.000 deportistas pero no trasciende como un gol de Tarragona”
El hombre de los números en la gestión Spahn admite un déficit mensual de 400.000 dólares que se eleva a medio palo verde por la compra de Casa Unión. “Todos los clubes están en la misma y la única salida es vender tus jugadores, los de inferiores”, asegura Rosso.
“El nivel de tolerancia está bajado a la mínima expresión con los jugadores…con los dirigentes, con todos. Y se crea un clima muy tenso muchas veces, donde es difícil de sobrellevar. Yo creo que se están magnificando un montón de cosas que no son reales; de plantear una crisis institucional, de plantear una crisis económica. Hay dificultades económicas, por supuesto que las hay, pero la mayoría tienen estas dificultades”, asegura el hombre de los números en el Tate.
“Nosotros hicimos una inversión muy grande con una apuesta con el Kily, que salió mal desde lo deportivo y no se dieron los resultados. Se apostó en diciembre del año pasado a mantener el plantel, apostando a no vender con todas esas dificultades financieras que sabíamos que se nos iban a generar. Al hincha yo lo entiendo, porque yo cuando pierde Unión me enojo como hincha y puteo para adentro. No hay un día que no me levante soñando que Unión va a salir campeón y trabajo que para eso suceda”, explica Rosso.
“Yo te puedo asegurar que en Unión pasan todos los días cosas buenas que quizás no trascienden de la misma manera que si Tarragona mete un gol. En Unión en el día a día hay mucha gente con esta estructura que yo te digo: Unión tiene cuatro predios y tiene 3.000 deportistas”, infla el pecho el tesorero del Tate.
- 1) El informe: “La intención del informe era demostrar el déficit operativo que nosotros tenemos, es decir, ¿cuánto le sale Unión abrir el club?. Unión es un club que arranca a las 6 de la mañana, cuando llegan los nadadores y sigue hasta las 12 de la noche que hay gente haciendo actividades. Es un club con una vida social impresionante, con cuatro predios; tenemos la sede, La Tatenguita, el predio de CIFFU que está alquilado y ahora tenemos Casa Unión. A eso se suman las actividades sociales…pileta, básquet y todo lo que es fútbol profesional, que es otro mundo separado”, amplía el tesorero.
- 2) El déficit mensual del Tate: “Todo eso que representa Unión en un mes te da 400.000 dólares abajo. Si a eso le sumás Casa Unión, que son 100. 000 dólares más, estamos 500.000 abajo. ¿Eso qué significa? Que vos para salir derecho tenés que vender por cinco millones de dólares. Saquemos Casa Unión, porque es hoy es circunstancial”, sentencia en charla con ADN GOL (96.7 FM).
- 3) La venta “limpia” y la venta “en bruto” de Unión: “En el fútbol vender para que te queden 5.000.000 de dólares netos significa que tenés que vender 8.000.000 de dólares en bruto. Hoy toda operación en el fútbol argentino tiene un 40 por ciento de gastos: 25 por ciento de impuestos, 5 por ciento de mecanismo de solidaridad y tiene un 10 por ciento de comisiones que no zafás nunca. Yo todas las operaciones que vi son con un 40 por ciento de quite. Entonces, hay que vender, mínimo, 8 millones de dólares sucios o brutos para salir derecho, para salir empatado”.
- 4) El famoso “dólar planchado” de Argentina: “Ahí no se cuenta si vos comprás un jugador o si se quiere hacer una inversión de otro tipo. Este es el número que quería reflejar, para que quede claro: lo quise explicar en la asamblea y no me dejaron, porque esto yo ya lo vengo diciendo hace rato. O sea, en febrero yo dije 300.000 dólares y me salieron a matar. Hoy son 400.000 porque vos todos los costos en pesos van subiendo con un dólar planchado; entonces en dólares te da más alto. Eso es una realidad económica”.
- 5) La salvación: vender jugadores propios. “Cuando te dicen qué barbaridad un déficit de 400.000 dólares, les digo tomen como referencia en el ambiente que estamos en el fútbol. Después que dije eso, atrás salió Platense diciendo 450. 000, Huracán 500.000, creo que Vélez dijo 1 millón y medio de dólares mensuales: o sea, todos los clubes están en la misma. Y la única forma que tienen hoy por hoy los clubes de poder zafar ese déficit operativo es únicamente con venta de jugadores”.
- 6) “No vendimos por diez palos”, su frase. “Te dicen "Che, loco, pero en este mercado vendieron por diez palos y yo les digo vení, hacéme los números de los diez palos porque yo no los veo. Bienvenido sea el fútbol que le ha generado a Unión estos ingresos también de un tiempo a esta parte, porque a diferencia de lo que puede pasar en el básquet, en la pileta, en el femenino y en todo lo que vos inviertas, el único que recupera los recursos es el fútbol. Repito: el único que te va a recuperar los ingresos es el fútbol. En Unión el fútbol es el motor de todo: el resto de las actividades subsisten porque subisiste el fútbol”.
- 7) Abrir el 15 de Abril cuesta: 50 palitos. “No hay muchos lugares por donde recortar. Unión hace una inversión muy fuerte, por ejemplo, en todo lo que son las formativas. Tener las canchas en condiciones tiene una inversión infernal. Te voy a tirar un dato: nosotros, por ejemplo, en la pensión le damos de comer a 90 pibes del club todos los días. Y ni que hablar si vos después vas al fútbol profesional porque los gastos en el fútbol profesional son astronómicos: hoy abrir el estadio y jugar de local nos sale 50 millones de pesos”.
- 8) Lo que entró de las ventas. “Lo de Del Blanco se cobró todo: 2 millones 850 mil dólares en bruto y entró todo de una sola vez. Por Profini ingresó una primera cuota que está también puesta en el informe y están las dos cuotas que faltan pagar. De Maizon, lo que no está en el informe es porque no llegamos: se nos acreditó la plata el primero de octubre y es el primer ingreso de 1.265.000 de euros porque la operación se hizo en euros. La operación total de Maizon son 3 millones y medio; a eso vos tenés que restarle los impuestos. De lo que queda, hay que pagarle la mitad a Juventud Las Piedras”.
- 9) Lo que Unión debe. “Nosotros tenemos dos deudas que sí tenemos que tratar de cancelar: Atlético Tucumán y Sportivo Las Parejas. El reclamo formal que hacen Las Parejas y Tucumán es exactamente como nosotros hicimos contra Racing: teníamos la expectativa de cobrar lo de Nardoni pero no cobramos un peso. Esa cifra, la que nos debe Racing, es mucho mayor que lo que le debemos a esos dos clubes”.
- 10) Lo que a Unión le deben. “Ayer cobramos 100.000 dólares de Balboa: Racing tuvo un gesto, nos pagó y estamos en negociaciones por el tema Nardoni. Va a haber un recambio muy grande a fin de año. Hay muchos jugadores que se les vence el contrato. Hay muchos que van a seguir y otros no. Nos vamos a sentar con Leo y habrá que ver si comulgamos en el mismo proyecto deportivo”.
- 11) ¿Por qué no se hizo la tribuna de Pujato?: “Porque en el medio nos surgió Casa Unión y en el contexto que estábamos: no habíamos tenido buenas ventas, hubo erogaciones altas por las inversiones que se habían hecho con el equipo del Killy y no era el mejor contexto para hacer una inversión. Pero se tomó la decisión política y se hizo: llevamos pagados 1 millón de dólares y faltan pagar 600.000 dólares de Casa Unión”.