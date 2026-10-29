Unión afrontará este viernes un nuevo y exigente desafío dentro de la Liga Argentina de Básquet. A partir de las 21:00, el equipo rojiblanco recibirá a Comunicaciones de Villa Mercedes en las instalaciones del Estadio Ángel Malvicino, en lo que significará su tercera presentación consecutiva en condición de local en el arranque de la temporada.
Unión buscará recuperarse frente a Comunicaciones en el Ángel Malvicino
El Tatengue disputará este viernes desde las 21:00 su tercer encuentro consecutivo en Santa Fe, con la mira puesta en volver a la senda del triunfo. La novedad de la semana en el elenco rojiblanco es la incorporación del pívot brasileño Vinicius Malachias.
El conjunto santafesino llegará al compromiso con un registro equilibrado de una victoria y una caída en su estadio. En su debut superó a Bochas Sport Club por 96 a 87, mientras que en su última presentación tropezó frente a Barrio Parque de Córdoba tras caer derrotado por 80 a 75, por lo que intentará hacerse fuerte ante su gente para retomar el rumbo positivo.
Por su parte, el elenco de Villa Mercedes, conducido técnicamente por Ignacio Nicolás Barsanti, afrontará su segundo cotejo en el certamen. Comunicaciones arribará a la capital santafesina con el impulso de haber ganado en su única presentación oficial, donde se impuso por un ajustado 92 a 88 frente a El Ceibo.
El duelo entre ambos clubes revivirá un antecedente cargado de historia en la categoría. La última vez que se enfrentaron se remonta a las semifinales de la Conferencia Norte en la temporada 2016/17, cuando el conjunto correntino se quedó con un dramático triunfo por 73 a 71 en un cruce determinante que posteriormente le permitió sellar su ascenso a la Liga Nacional.
En el plano de las novedades del plantel, la dirigencia de Unión oficializó durante los últimos días la llegada del pívot brasileño Vinicius Malachias. El interno de 2,09 metros de altura, nacido en Paulínia (San Pablo) y con último paso por Basket Osasco de su país, se sumará a la plantilla tatengue para aportar presencia física y juego aéreo en la pintura rojiblanca.