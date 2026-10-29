Liga Argentina de Básquet

Unión buscará recuperarse frente a Comunicaciones en el Ángel Malvicino

El Tatengue disputará este viernes desde las 21:00 su tercer encuentro consecutivo en Santa Fe, con la mira puesta en volver a la senda del triunfo. La novedad de la semana en el elenco rojiblanco es la incorporación del pívot brasileño Vinicius Malachias.