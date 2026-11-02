Newell’s tenía todo para cerrar su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura. Recibía a Unión en el “Coloso Marcelo Bielsa”, ante toda su hinchada, con la expectativa de sumar los tres puntos y festejar el acceso a los playoffs por primera vez desde que la AFA instaló este tipo de definiciones para los campeonatos del fútbol argentino.
Newell’s dejó pasar una gran oportunidad pero tiene todo servido para clasificar
La “Lepra” igualó con Unión este domingo en el “Coloso” y no pudo sellar su pase a los playoffs del Torneo Clausura. Conserva sus chances intactas, aunque en la última fecha visita a Instituto, el puntero de la zona. Todas las cuentas le dan a favor, incluso perdiendo
Enfrente estaba el “Tate”, que venía de una victoria aliviadora ante Estudiantes, pero a su vez con el lastre de una baja cosecha de puntos en este Clausura y con el apuro de ganar para después jugársela en la última fecha. Fue empate 1 a 1, un resultado que les dejó un gusto amargo en la boca y que los obliga a sumar en el cierre de la fase regular del certamen.
A decir verdad, Newell’s está virtualmente clasificado a la siguiente fase del Torneo Clausura y solo una extraña combinación de resultados catastróficos podrían excluir a la “Lepra” de esta oportunidad que viene buscando hace ya varios años.
La chance desperdiciada este domingo hace referencia a que una victoria de local le hubiera permitido celebrar con toda su gente el acceso por primera vez a los octavos de final del torneo. Y como ya demostró Platense el año pasado, en los mano a mano puede pasar cualquier cosa y poco importa la posición que cada equipo logró en su zona.
Con la igualdad ante Unión, los rosarinos quedaron en el sexto puesto de la Zona A con 22 puntos. Solo pueden ser desplazados de ese lugar de privilegio por Gimnasia de Mendoza (21) y por Independiente de Avellaneda (19 y un partido menos, que jugará este lunes ante Defensa y Justicia).
La buena noticia para los “rojinegros” es que, por más que esos dos equipos los superen en la última fecha, seguirán adentro de los ocho que pasan a octavos de final.
La ubicación en la tabla
Lo que ya quedó definido es que el primer mata-mata, en caso de ratificar su clasificación, Newell’s lo jugará de visitante.
Y es poco probable que pueda aspirar al quinto puesto, que a falta de un solo partido es propiedad de Lanús con 25 puntos (3 más que la “Lepra”) y una diferencia de gol de +7 (contra +3 de Newell’s). Y en la última jornada el “Granate” visita a Central Córdoba de Santiago del Estero, último en la zona.
Al único equipo que le dan las cuentas para sacar a Newell’s de los ochos que pasarán a la fase definitoria del campeonato, es a San Lorenzo.
El “Ciclón” acumula 19 puntos y en caso de vencer a Platense de local en la última fecha de la zona, alcanzará la línea de Newell’s si los dirigidos por Frank Kudelka caen derrotados en Córdoba frente a Instituto. Pero incluso en ese escenario, que es el peor de todos, los rosarinos tiene una ventaja prácticamente indescontable: una diferencia de gol de +3 contra la negativa de -5 que tiene el conjunto de Boedo.
Así las cosas, da la sensación de que lo peor que le podría pasar a Newell’s es caer del sexto al octavo puesto en su zona, lo que lo obligaría a enfrentar en octavos al primero de la Zona B, que hoy es su “archienemigo” Rosario Central.
Cómo será la última fecha
De más está decir que un empate o una victoria en Alta Córdoba le darán a la “Lepra” la tranquilidad de no tener que esperar ningún otro resultado para clasificar y además le otorgarán un mejor puesto pensando en los mano a mano que vendrán inmediatamente después.
Por todo eso, a Frank Kudelka se lo vio una y otra vez pidiéndoles tranquilidad a sus jugadores cuando ya habían logrado empatar el partido ante Unión y el trámite se presentaba para un frenético golpe por golpe, que era lo que proponía el “Tatengue” porque solo le servía ganar.
Proyectando esa definición que involucra a los “leprosos”, en la última jornada de la fase regular -que se disputará entre jueves y sábado por la inminente visita del Papa a la Argentina- Newell’s visitará a Instituto, Gimnasia de Mendoza jugará el clásico de local ante Independiente Rivadavia, Independiente de Avellaneda recibirá a Deportivo Riestra y San Lorenzo jugará en el “Nuevo Gasómetro” frente a Platense.
Si no pasa nada realmente calamitoso, los de Kudelka terminarán festejando el pase a octavos.