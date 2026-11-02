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Newell’s dejó pasar una gran oportunidad pero tiene todo servido para clasificar

La “Lepra” igualó con Unión este domingo en el “Coloso” y no pudo sellar su pase a los playoffs del Torneo Clausura. Conserva sus chances intactas, aunque en la última fecha visita a Instituto, el puntero de la zona. Todas las cuentas le dan a favor, incluso perdiendo