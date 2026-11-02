Región Litoral Sur

Ben Hur dio otro paso firme y ahora se viene Colón de San Justo

El Lobo rafaelino derrotó 1 a 0 a Juventud de Esperanza en el estadio Néstor Zenklusen, cerró la serie con un global de 2 a 0 y se metió entre los cuatro mejores de la Región. En semifinales se medirá con el Conquistador, que dejó en el camino a Sanjustino en el clásico.