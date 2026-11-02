Ben Hur continúa alimentando su ilusión en el Torneo Regional Federal Amateur. El conjunto de Rafaela volvió a demostrar su fortaleza, derrotó por 1 a 0 a Juventud de Esperanza y selló su clasificación a las semifinales de la Región Litoral Sur.
Ben Hur dio otro paso firme y ahora se viene Colón de San Justo
El Lobo rafaelino derrotó 1 a 0 a Juventud de Esperanza en el estadio Néstor Zenklusen, cerró la serie con un global de 2 a 0 y se metió entre los cuatro mejores de la Región. En semifinales se medirá con el Conquistador, que dejó en el camino a Sanjustino en el clásico.
En el estadio Néstor Zenklusen, el equipo conducido por Marcelo Medrano hizo valer la ventaja conseguida en el partido de ida y terminó cerrando una serie que dominó de principio a fin.
El Lobo ganó los dos encuentros, no recibió goles y confirmó que atraviesa un buen momento futbolístico. Ahora tendrá un desafío de alto voltaje: enfrentará a Colón de San Justo, que viene de eliminar a Sanjustino, su clásico rival, con un triunfo por 2 a 0.
La próxima instancia tendrá así un cruce de protagonistas santafesinos, con dos equipos que llegan fortalecidos por sus respectivas clasificaciones, Ben Hur, Liga Rafaelina, Colón de San Justo, representa a la Liga Santafesina. .
Un gol para asegurar el pasaje
Ben Hur salió decidido a imponer condiciones desde el comienzo. Sin especular con la diferencia obtenida en Esperanza, asumió el protagonismo y generó las situaciones más claras durante la primera mitad. Diego López fue uno de los más activos en ofensiva y tuvo dos oportunidades para abrir el marcador.
Primero, a los 12 minutos, con un remate desde la medialuna que se fue por encima del travesaño. Luego, sobre el cierre de la etapa, volvió a inquietar con un disparo que se desvió en un defensor y pasó muy cerca del ángulo.
La tranquilidad definitiva llegó apenas iniciado el complemento. Juventud había insinuado una aproximación por intermedio de Nicolás Rossler, pero el local respondió rápidamente. A los tres minutos, Bautista Bessone encontró el camino al gol y estableció el 1 a 0 que terminó de sentenciar la eliminatoria, llevando la diferencia global a dos tantos.
Con la clasificación cada vez más cerca, Ben Hur mantuvo el control y tuvo posibilidades de ampliar el resultado. Enzo Fernández se encontró con una buena respuesta del arquero Sebastián Boni, quien también intervino para impedir nuevas conquistas de Juan Bessone y del propio Fernández.
Un cruce que promete
Juventud buscó una reacción en el tramo final, aunque no consiguió profundidad para poner en riesgo el pasaje del conjunto rafaelino. Un remate desviado de Gonzalo Garelick fue una de las pocas aproximaciones que generaron cierta preocupación.
El pitazo final de Santiago Mereles desató el festejo en el Néstor Zenklusen. Ben Hur cumplió con su objetivo, ganó los dos partidos de la serie y avanzó con autoridad a las semifinales.
Ahora llegará el turno de medirse con Colón de San Justo, que también atraviesa un gran momento y viene de quedarse con el clásico regional ante Sanjustino.
El próximo fin de semana comenzará una nueva historia, con el Lobo rafaelino visitando al Conquistador en un enfrentamiento que promete intensidad y emociones. En juego estará un lugar en la final de la Región Litoral Sur y la posibilidad de seguir alimentando el sueño del ascenso al Torneo Federal A.