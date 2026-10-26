Torneo provincial Sub 2014

Rosario se consagró campeón en el Nery Pumpido

El seleccionado de la Asociación Rosarina se quedó con el Torneo Provincial de Selecciones de Liga para la categoría 2012. La consagración llegó tras vencer 2-0 a la Liga Esperancina, a falta de una fecha. La Liga Santafesina fue anfitriona de una competencia que, pese a las dificultades climáticas, se desarrolló con éxito.