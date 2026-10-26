La fiesta del fútbol juvenil tuvo su cierre este domingo en el predio Nery Alberto Pumpido. La Asociación Rosarina se consagró campeona del Torneo Provincial de Selecciones de Liga Sub 14, organizado por la Federación Santafesina de Fútbol para jugadores de la categoría 2012, y volvió a colocar a su representativo en lo más alto del ámbito provincial.
Rosario se consagró campeón en el Nery Pumpido
El seleccionado de la Asociación Rosarina se quedó con el Torneo Provincial de Selecciones de Liga para la categoría 2012. La consagración llegó tras vencer 2-0 a la Liga Esperancina, a falta de una fecha. La Liga Santafesina fue anfitriona de una competencia que, pese a las dificultades climáticas, se desarrolló con éxito.
El título quedó asegurado en horas de la mañana, cuando Rosario derrotó por 2-0 a la Liga Esperancina en su cuarta presentación.
Con ese resultado, y todavía con una fecha por disputarse, los rosarinos alcanzaron una ventaja indescontable y desataron los festejos por una conquista que premió el esfuerzo colectivo, la dedicación y el compromiso de sus jóvenes futbolistas.
La consagración también puso en valor el trabajo de la Asociación Rosarina de Fútbol y de todas las personas que acompañaron el proceso de preparación del seleccionado.
Desde la entidad destacaron la labor del cuerpo técnico, los directivos y colaboradores, además del respaldo permanente de las familias, fundamentales para que los chicos pudieran disfrutar de una experiencia deportiva de estas características.
Los premios y el reconocimiento a los protagonistas
Con la competencia concluida, llegó el momento de reconocer a los equipos y a quienes sobresalieron durante el certamen. La Asociación Rosarina recibió el trofeo de campeón, mientras que la Liga Sanlorencina finalizó en el segundo lugar.
En los reconocimientos individuales y colectivos, Tiago Juárez, representante de la Liga San Martín, se quedó con el premio al goleador del torneo. Por su parte, la Liga Galvense fue distinguida con el premio Fair Play, una valoración especial al comportamiento deportivo y al respeto dentro de la competencia.
La ceremonia de premiación puso el broche a varios días de fútbol, convivencia y aprendizaje para los seleccionados participantes.
Más allá de los resultados, el torneo volvió a ofrecer una oportunidad para que los futbolistas de las distintas ligas santafesinas compartieran una experiencia formativa, defendieran sus colores y mostraran el trabajo que se realiza en cada región.
La Liga Santafesina, a la altura del desafío
La Liga Santafesina de Fútbol asumió la organización como anfitriona de la Zona Centro, Región Litoral Sur, y recibió a las delegaciones en el predio Nery Alberto Pumpido.
Las condiciones meteorológicas representaron una dificultad adicional durante el desarrollo del campeonato, pero no impidieron que la actividad continuara y que la competencia llegara a su conclusión.
A pesar de la lluvia y de las complicaciones que generó el clima, la entidad santafesina recibió elogios de los visitantes por la organización y por haber llevado adelante un torneo a la altura de las circunstancias.
El cierre dejó, entonces, dos grandes motivos para celebrar: la consagración de Rosario, que ratificó su protagonismo en el fútbol provincial, y el reconocimiento al trabajo de la Liga Santafesina, que abrió las puertas de su casa para que los más jóvenes vivieran una verdadera fiesta del fútbol.