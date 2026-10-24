Torneo juvenil

El fútbol no se detuvo y el Provincial siguió brillando en el Nery Pumpido

Pese a la lluvia del viernes por la noche, el Torneo Provincial de Selecciones de Liga Sub 14 continuó este sábado en el predio Nery Alberto Pumpido. Los jóvenes futbolistas fueron protagonistas de una jornada con buenos partidos, acompañamiento del público y un nivel que confirma el crecimiento de la competencia. Este domingo se disputará la última jornada.