El fútbol pudo más que el clima. La lluvia que cayó sobre la ciudad de Santa Fe durante la noche del viernes no logró frenar el desarrollo del Torneo Provincial de Selecciones de Liga Sub 14, que este sábado tuvo continuidad en el predio Nery Alberto Pumpido, escenario de una nueva jornada cargada de entusiasmo, talento y compromiso juvenil.
El fútbol no se detuvo y el Provincial siguió brillando en el Nery Pumpido
Pese a la lluvia del viernes por la noche, el Torneo Provincial de Selecciones de Liga Sub 14 continuó este sábado en el predio Nery Alberto Pumpido. Los jóvenes futbolistas fueron protagonistas de una jornada con buenos partidos, acompañamiento del público y un nivel que confirma el crecimiento de la competencia. Este domingo se disputará la última jornada.
Con el correr de la tarde y la aparición del sol, el público se fue acercando para acompañar a los chicos y disfrutar de tres encuentros que ofrecieron buen ritmo y pasajes de interesante nivel futbolístico. La competencia, organizada en la Zona Centro, transita sus últimas horas y tendrá su cierre este domingo por la tarde.
Una jornada de buenos partidos
En los encuentros disputados este sábado se registraron los siguientes resultados: la Liga Sanlorencina superó por 4 a 0 a la Liga Galvense; la Asociación Rosarina igualó 1 a 1 con la Liga Departamental San Martín, mientras que la Liga Esperancina venció por 1 a 0 a la Liga Santafesina.
Los resultados dejaron en evidencia la competitividad de un certamen que reúne a selecciones de distintas regiones de la provincia y les permite a los futbolistas compartir experiencias, medirse con otros estilos de juego y seguir creciendo dentro de la cancha.
Uno de los aspectos destacados fue el nivel mostrado por los jóvenes, con equipos bien preparados y jugadores que dejaron todo para representar de la mejor manera a sus respectivas ligas. Una muestra del trabajo que se realiza en las instituciones y del valor de generar espacios para el desarrollo deportivo.
El Nery, a la altura del desafío
Las condiciones climáticas obligaron a redoblar esfuerzos en el mantenimiento de las instalaciones. La cancha 1 presentó un estado acorde con las exigencias del torneo, mientras que el campo de juego número 2 sintió con mayor intensidad las consecuencias de la lluvia.
Durante la mañana, los encargados del mantenimiento trabajaron para retirar el agua acumulada y mejorar las condiciones del terreno. La tarea permitió observar una evolución progresiva que se hizo más evidente durante el último encuentro de la jornada.
También hubo lugar para el intercambio institucional. El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, junto con integrantes de la Comisión Directiva, compartió conversaciones con representantes de las ligas participantes, en un marco de camaradería y trabajo conjunto.
Este domingo, el Provincial tendrá su capítulo final con los cruces entre Liga Departamental San Martín y Liga Galvense, Asociación Rosarina y Liga Santafesina, y Liga Esperancina frente a Liga Sanlorencina.
El Nery Pumpido volverá a recibir a los protagonistas para despedir una competencia que sigue creciendo y que tiene en los chicos, su entusiasmo y su preparación, las razones principales para mirar con optimismo el futuro del fútbol provincial.