Aniversario en barrio Transporte

Pucará celebró 75 años de historia, pertenencia y pasión por el fútbol

La institución de barrio Transporte vivió una noche especial junto a socios, familiares y amigos. Hubo reconocimientos para referentes de distintas generaciones, homenajes a los campeones de 1997 y a la categoría 2011, que conquistó la Copa de Bronce. Además, se presentaron las nuevas luminarias de la cancha principal y se anunciaron proyectos para seguir creciendo.