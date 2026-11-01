Setenta y cinco años de historia no se cumplen todos los días. Por eso, el Club Pucará de barrio Transporte vivió una celebración especial, en la que los recuerdos, la emoción y el sentido de pertenencia fueron protagonistas.
Pucará celebró 75 años de historia, pertenencia y pasión por el fútbol
La institución de barrio Transporte vivió una noche especial junto a socios, familiares y amigos. Hubo reconocimientos para referentes de distintas generaciones, homenajes a los campeones de 1997 y a la categoría 2011, que conquistó la Copa de Bronce. Además, se presentaron las nuevas luminarias de la cancha principal y se anunciaron proyectos para seguir creciendo.
La familia de la institución se reunió para compartir una cena aniversario que permitió repasar el camino recorrido y, al mismo tiempo, mirar hacia adelante con nuevos objetivos.
La noche tuvo momentos de reconocimiento y gratitud. A través de la entrega de diplomas, el club homenajeó al plantel campeón de 1997, una formación que dejó su huella en la historia deportiva de la entidad.
También recibieron distinciones otros exjugadores que formaron parte de distintas etapas de la vida institucional. La categoría 2011, reciente campeona de la Copa de Bronce, tuvo su merecido reconocimiento, representando el presente y el futuro de Pucará.
Una noche de reconocimientos y emociones
El presidente de la institución, Hernán Rampazzo, tomó la palabra para agradecer la presencia de socios, familiares y allegados, destacando el acompañamiento de todos aquellos que hacen posible el crecimiento cotidiano del club.
En su mensaje, expresó que la entidad atraviesa un buen momento y que existe un escenario propicio para continuar desarrollándose. También tuvo un gesto especial con las madres presentes, a quienes se les entregó un presente en el marco de la celebración de su día.
La jornada fue, además, una oportunidad para compartir los avances de una de las obras anunciadas por la actual conducción.
Luces nuevas y proyectos para el futuro
Uno de los momentos destacados fue la presentación de las nuevas luminarias instaladas en la cancha principal.
Se trata de un compromiso que Rampazzo había asumido antes de ser elegido presidente y que ahora se convirtió en una realidad para la institución. Una mejora importante para ampliar las posibilidades de entrenamiento y actividad deportiva.
Pero los proyectos no terminan allí. El máximo referente dirigencial anunció que se está trabajando en la búsqueda de un predio alternativo para que las divisiones infantiles puedan desarrollar sus actividades con mayor tranquilidad.
La iniciativa permitiría ordenar los espacios de trabajo y, al mismo tiempo, preservar la cancha principal, mejorando sus condiciones para la competencia.
Pucará celebró sus 75 años con memoria, reconocimientos y nuevos desafíos. Una historia construida por generaciones que dejaron su aporte y que hoy encuentra a una institución con ganas de seguir creciendo.
Al cierre, Rampazzo agradeció a todos los presentes y también destacó el acompañamiento de Pasión Liga, por estar siempre cerca e informar sobre las actividades de la querida institución. Un aniversario para celebrar lo conseguido y renovar el compromiso con todo lo que viene.