Fútbol Infantil

Sportivo Guadalupe siembra futuro y cosecha sus primeros frutos

La categoría 2013 se consagró campeona de la Copa de Plata tras vencer 2 a 0 a Pucará y desató el festejo de los pibes. El título representa mucho más que una conquista deportiva: es el resultado de un proyecto que apuesta al crecimiento de las divisiones inferiores, al desarrollo de los chicos y al fortalecimiento de la vida institucional.