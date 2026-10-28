Torneo Clausura

Martes con goles, sorpresas y un final polémico

El Clausura Lautaro Fagioli tuvo una jornada cargada de emociones, con goleadas, resultados importantes y un partido suspendido por una agresión al arquero de La Salle. Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada e Independiente se destacaron en una fecha que movió el tablero de la Primera A.