El Torneo Clausura Lautaro Fagioli de la Liga Santafesina de Fútbol vivió el martes una jornada de mucha acción, con cinco encuentros que dejaron goles, resultados relevantes y una situación que empañó el cierre de la programación.
Martes con goles, sorpresas y un final polémico
El Clausura Lautaro Fagioli tuvo una jornada cargada de emociones, con goleadas, resultados importantes y un partido suspendido por una agresión al arquero de La Salle. Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada e Independiente se destacaron en una fecha que movió el tablero de la Primera A.
La contundencia de Ciclón Racing, la victoria de la Universidad Nacional del Litoral ante Colón y el sólido triunfo de Ateneo fueron algunos de los puntos salientes.
Ciclón Racing tuvo una actuación sobresaliente como visitante y goleó 4-0 a Deportivo Santa Rosa. Ian Medrano, con un doblete, fue la gran figura de la tarde, mientras que Román Cristaldo y Nahuel Molinari completaron la cuenta para el conjunto lagunero, que mostró eficacia y autoridad.
La Universidad Nacional del Litoral también celebró fuera de casa. En un partido exigente, venció 2-1 a Colón de Santa Fe con goles de Lionel Molina y Brian Tarragona. Nicolás Nagel convirtió para el Sabalero, que no pudo evitar la derrota.
Por su parte, Ateneo Inmaculada consiguió un triunfo claro por 3-0 frente a Newell's. Bautista De la Peña, Juan Chiaraviglio y Martín Vicario fueron los encargados de darle forma a una victoria que ratificó el buen rendimiento del equipo.
Independiente festejó en un partido con seis goles
Uno de los encuentros más atractivos se disputó entre Independiente y Juventud Unida. El Rojo se impuso por 4-2 en un desarrollo cambiante, con alternativas y emociones hasta el final. Marcelo Rolón marcó dos tantos, mientras que Uriel Cocco y Manuel Esquivel completaron la producción ofensiva del vencedor.
Del lado de Juventud Unida, Lionel Flores y Eros Méndez anotaron los goles que mantuvieron al equipo en partido durante buena parte del encuentro, aunque no alcanzaron para evitar la caída.
La jornada también tuvo un desenlace inesperado en el enfrentamiento entre Nacional y La Salle. El conjunto colegial ganaba 2-1 con tantos de Mateo Massi y Santiago Verdinelli, mientras que Matías Espinoza había marcado para el local. Sin embargo, el encuentro fue suspendido sobre el cierre tras una agresión física contra el arquero de La Salle.
La situación quedó a la espera de las resoluciones que adopte el Tribunal de Disciplina, en un episodio que opacó el desarrollo futbolístico de la jornada.
Las posiciones, con dos líderes en carrera
En la Zona A de la Primera A, Colón de San Justo se mantiene en lo más alto con 18 puntos, seguido de cerca por Juventud Unida, que suma 17. Universidad Nacional del Litoral reúne 15 unidades, mientras que Nobleza, Ateneo Inmaculada y Colón de Santa Fe comparten el siguiente escalón con 13.
En la Zona B, Náutico El Quillá lidera con 18 puntos y Sanjustino lo sigue con 17, en una lucha que promete continuidad y emoción en las próximas jornadas.
El Clausura Lautaro Fagioli entra en una etapa decisiva, con equipos que buscan consolidarse en la pelea y otros que necesitan sumar para recuperar terreno. Entre goles, aspiraciones y un episodio disciplinario que deberá resolverse, la Liga Santafesina volvió a ofrecer un martes de fútbol intenso.