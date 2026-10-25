Fútbol Infantil

Guadalupe volvió a festejar con los pibes como protagonistas

El fútbol infantil recuperó la alegría de las canchas y Guadalupe tuvo motivos para celebrar. La categoría 2013 venció 1 a 0 a Pucará y se consagró campeona de la Copa de Plata, coronando una gran campaña. Luis López, presidente de la institución, destacó el trabajo en las divisiones formativas, las mejoras en las instalaciones y el compromiso de quienes colaboran diariamente con el crecimiento del club.