El fútbol infantil volvió a regalar esas postales que explican por qué la pasión por la pelota comienza desde muy chicos.
Guadalupe volvió a festejar con los pibes como protagonistas
El fútbol infantil recuperó la alegría de las canchas y Guadalupe tuvo motivos para celebrar. La categoría 2013 venció 1 a 0 a Pucará y se consagró campeona de la Copa de Plata, coronando una gran campaña. Luis López, presidente de la institución, destacó el trabajo en las divisiones formativas, las mejoras en las instalaciones y el compromiso de quienes colaboran diariamente con el crecimiento del club.
En una jornada que arrancó nublada y fría, pero que con el correr de la mañana dio paso al sol y a un clima ideal, las canchas se llenaron de goles, emociones y festejos. En ese escenario, Guadalupe tuvo una alegría especial: la categoría 2013 se quedó con la Copa de Plata después de superar a Pucará por 1 a 0.
Los chicos del conjunto de barrio Guadalupe coronaron un campeonato en el que mostraron esfuerzo, compromiso y un crecimiento que tuvo su premio en el resultado final. El pitazo definitivo desató la celebración de jugadores, familiares y simpatizantes, que acompañaron a los pequeños futbolistas en un momento inolvidable.
La conquista representó mucho más que un trofeo. Fue la recompensa a un recorrido deportivo construido entrenamiento tras entrenamiento, con el acompañamiento de los profesores y el apoyo permanente de las familias.
Para los protagonistas, la jornada quedará guardada como una de esas experiencias que alimentan el amor por el fútbol y fortalecen el sentido de pertenencia.
Un semillero que sigue creciendo
El presidente de Guadalupe, Luis López, valoró el desarrollo de la actividad y el trabajo que se viene realizando para fortalecer las categorías infantiles. En ese sentido, destacó las condiciones de entrenamiento y las mejoras que se llevan adelante en el club.
“Los chicos están practicando en Funes Club, un lugar muy lindo donde tienen todas las comodidades. Eso nos permite trabajar en la cancha principal con el mejoramiento en todo aspecto”, explicó el dirigente.
López también hizo referencia a la evolución de las instalaciones y a la importancia de mantener el campo de juego en buenas condiciones. “Hoy luce mejor. La lluvia es fundamental, a pesar de que tenemos el riego artificial en marcha”, señaló, poniendo en valor tanto las condiciones naturales como las tareas de mantenimiento.
El objetivo es continuar generando espacios adecuados para que los chicos puedan desarrollarse, disfrutar del deporte y crecer dentro de una institución que busca recuperar protagonismo, con una apuesta sostenida al trabajo formativo.
Una copa para celebrar entre todos
Cerca del mediodía llegó el momento más esperado para la categoría 2013. Guadalupe enfrentó a Pucará en un partido que terminó con victoria por 1 a 0 y la consagración en la Copa de Plata. Un gol alcanzó para desatar la alegría de un grupo que había realizado un enorme campeonato y encontró en la final el premio a su esfuerzo.
La gente se sumó a los festejos y acompañó a los chicos en una celebración cargada de emoción. Las sonrisas, los abrazos y la copa levantada fueron las imágenes que resumieron una jornada en la que el fútbol infantil volvió a ocupar el centro de la escena.
Antes de concluir, López agradeció a quienes sostienen el crecimiento institucional: “Quiero agradecer a todos los que trabajan en el día a día, a toda la gente que colabora para que Guadalupe vuelva a ocupar el lugar que se merece”.
Con los chicos como protagonistas, el club celebró un nuevo logro deportivo y renovó su apuesta al semillero. Porque detrás de cada campeonato hay horas de entrenamiento, familias acompañando y una institución que trabaja para que el fútbol siga siendo una escuela de compañerismo, esfuerzo y pertenencia.