En el transcurso de este fin de semana, la ciudad capital de la provincia será sede de la gran definición de la primera edición de la Copa Santa Fe de fútbol de salón.
En el Invencible de la capital provincial se define la primera edición de la Copa Santa Fe de Futsal
Entre este viernes 30 y el próximo domingo 1° se disputará en la ciudad de Santa Fe la fase final del certamen de fútbol de salón, una de las disciplinas que se sumó al calendario en esta temporada 2026. Además del flamante estadio, habrá partidos en el estadio Roque Otrino de Colón. Semillero y Villa Dora serán los representantes de la Liga Santafesina.
Siendo una de las disciplinas que se sumó al calendario del certamen organizado por el Gobierno de la Provincia en este 2026, el domingo se coronará el primer campeón tras un mini certamen que tendrá 8 protagonistas y que se extenderá durante 3 jornadas en dos escenarios.
A menos de un mes del exitoso paso de la Liga Evolución Conmebol donde la Argentina se adjudicó la Zona Sur, el estadio Invencible de la ciudad de Santa Fe vuelve a abrir sus puertas para recibir a los mejores exponentes del futsal de todo el territorio santafesino, quienes definirán mano a mano al primer ganador del campeonato.
Los ocho equipos clasificaron a esta fase final luego de superar las respectivas etapas eliminatorias en cada una de las asociaciones miembros, ganando el boleto para participar en la última instancia en busca de la Copa.
En el caso de la Liga Santafesina, fueron los equipos de Semillero y Villa Dora los que consiguieron su boleto en la gran final tras superar con éxito una exigente primera fase que se resolvió a mediados de octubre.
El formato de competencia
De acuerdo al cronograma dado a conocer por la organización, la fase final de la Copa Santa Fe de Futsal se disputará en dos grupos de 4 equipos cada uno que chocarán todos contra todos. En la Zona A están Jockey, Semillero, Belgrano y Timbuense, mientras que el grupo B lo integran Regatas, Atlético Sastre, Villa Dora y Unión Casildense.
La primera fecha de competencia se estará desarrollando en simultáneo este viernes desde las 16.30 en el propio Invencible y en el estadio Roque Otrino del Club Atlético Colón, mientras que los dos encuentros restantes de la fase de grupos se realizarán en los mismos escenarios tanto en la mañana como en la tarde del sábado.
Los dos primeros de cada una de las zonas sacarán su pasaje a la instancia de semifinales, a disputarse en el Invencible ya el domingo desde las 9 de la mañana.
También el domingo, pero desde las 17.30, en el flamante escenario ubicado en el extremo sur de la capital provincial se juega el partido por el tercer puesto mientras que a partir de las 19.30 se disputará la gran final por el título de campeón provincial.
El fixture completo
COPA SANTA FE FUTSAL 2026 - FASE FINAL
Viernes 30 de octubre
Sede Invencible Santa Fe
16.30 Timbuense vs Belgrano
18.30 Semillero vs Jockey
Sede Roque Otrino
16.30 Unión Casildense vs Villa Dora
18.30 Regatas vs Atlético Sastre
Sábado 31 de octubre
Sede Invencible Santa Fe
09.00 Timbuense vs Semillero
10.45 Villa Dora vs Atlético Sastre
Sede Roque Otrino
08.45 Unión Casildense vs Regatas
10.30 Belgrano vs Jockey
Sede Invencible Santa Fe
15.30 Timbuense vs Jockey
17.30 Belgrano vs Semillero
19.30 Unión Casildense vs Atlético Sastre
21.30 Villa Dora vs Regatas
Domingo 1 de noviembre
SEMIFINALES
Sede Invencible Santa Fe
09.00 1º Zona A vs 2º Zona B
11.00 1º Zona B vs 2 Zona A
FINAL
Sede Invencible Santa Fe
17.30 Tercer puesto perdedor semi 1 vs perd semi 2
19.30 Ganadores semi 1 vs semi 2