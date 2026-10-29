Juegan los 8 mejores equipos de la provincia

En el Invencible de la capital provincial se define la primera edición de la Copa Santa Fe de Futsal

Entre este viernes 30 y el próximo domingo 1° se disputará en la ciudad de Santa Fe la fase final del certamen de fútbol de salón, una de las disciplinas que se sumó al calendario en esta temporada 2026. Además del flamante estadio, habrá partidos en el estadio Roque Otrino de Colón. Semillero y Villa Dora serán los representantes de la Liga Santafesina.