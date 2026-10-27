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La Copa Santa Fe de Pesca tendrá campeón en noviembre

El mejor en la costanera santafesina fue el Club Caza y Pesca Esperanza pero a la tabla general acumulada la encabeza Pescadores Unidos. Se viene la quinta jornada de la temporada que coronará a los mejores del 2026.

La Copa Santa Fe de Pesca tendrá campeón en noviembre. Foto: Flavio RainaLa Copa Santa Fe de Pesca tendrá campeón en noviembre. Foto: Flavio Raina
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Pasó la cuarta jornada de la Copa Santa Fe de pesca con una jornada espectacular en la Costanera Oeste, en la zona llamada “El Balcón”, ubicada en Almirante Brown y Juan del Campillo, en la capital provincial.

Fue la penúltima fecha del año, con la modalidad es caña de una mano y con gatera, rotando cada 25 minutos: todas las piezas fueron válidas. Compitieron 180 pescadores de diez instituciones de toda la provincia.

La Copa Santa Fe de Pesca tendrá campeón en noviembre. Foto: Flavio RainaLa Copa Santa Fe de Pesca tendrá campeón en noviembre. Foto: Flavio Raina

Estos fueron los puntajes de la cuarta jornada: Club Caza y Pesca Esperanza 993.1415; Pescadores Unidos 988.0158; Club Sindicato de Petroleros 984.9446; Club Federico Meiners 977.7736; Asociación Rosarina de Pesca 882.6288; Club Amanecer de Vera Cruz 870.3596; Amigos de Monte Vera 807.0759; Club El Julepe 791.7470; Club Náutico Santo Tomé 785.7678; Club Atlético y Tiro de Reconquista 682.0730; Club Caza y Pesca Esperanza 993.1415; Pescadores Unidos 998.0158; Club Sindicato de Petroleros 984.9446; Club Federico Meiners 977.7736; Asociación Rosarina de Pesca 882.6288; Club Amanecer de Vera Cruz 870.3596; Amigos de Monte Vera 807.0759; Club El Julepe 791.7470; Club Náutico Santo Tomé 785.7678;Club Atlético y Tiro de Reconquista 682.0730.

La Copa Santa Fe de Pesca tendrá campeón en noviembre. Foto: Flavio RainaLa Copa Santa Fe de Pesca tendrá campeón en noviembre. Foto: Flavio Raina

De cara a lo que será la quinta y última jornada, a desarrollarse en el mes de noviembre (posiblemente en Rosario), la clasificación acumulada durante las primeras cuatro jornadas es la siguiente: Pescadores Unidos 36.0181, Club de Caza y Pesca Esperanza 34.0166, Club Sindicato de Petroleros 32.0147, Club Amanecer de Vera Cruz 30.0134, Club Atlético y Tiro de Recreo 19.0068, Club Federico Meiners 18.0056, Asociación Rosarina de Pesca 16.0049, Club El Julepe 15.0037, Amigos de Monte Vera 13.0031 y Club Náutico Santo Tomé 7.0011.

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