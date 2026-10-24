Este domingo la Copa Santa Fe de pesca tendrá su jornada apasionante en la Costanera Oeste, en la zona llamada “El Balcón”, ubicada en Almirante Brown y Juan del Campillo, desde las 8 de la mañana.
La pesca deportiva “se copa” este domingo en la Costanera de Santa Fe
En el marco de la Copa Santa Fe, la pesca deportiva completará este domingo la cuarta y penúltima jornada de la temporada. En noviembre, posiblemente en Rosario, se conocerá a los mejores del 2026.
Será la penúltima fecha del año de una actividad que crece y mucho en el marco de la Copa Santa Fe. La modalidad es caña de una mano y con gatera, rotando cada 25 minutos: todas las piezas son válidas. Compiten 180 pescadores de diez instituciones de toda la provincia y es el cuarto capítulo, buscando la gran final del año en Rosario. “Hay pescadores de Reconquista, Arroyo Seco, Rosario, Esperanza, Gálvez, Santa Fe, Santo Tomé, de distintos lugares de la provincia”, aseguran desde la organización.
Alberto Gálvez, de la Federación de Pesca en Santa Fe, explicó a El Litoral que “la modalidad que es caña de una mano significa que la caña estará ubicada a dos metros y medio: la consigna es tirar con una mano; pero además es con gatera, lo que significa que cada pescador tiene un espacio de aproximadamente dos metros y medio que estará marcado con números para poder tirar al frente. Cada pescador, en el transcurso de cuatro horas, completa ocho rotaciones en toda la costa”.
“Cada pieza vale un punto, es decir todo lo que se saca…vale. Las piezas se colocan en un baldecito con agua, pasa el contralor, las anota en una planilla y se devuelve cada pieza al agua. Son unas cuatro horas de pesca, es la cuarta fecha de Copa Santa Fe y la quinta del ránking anual: se hizo una en Córdoba que no aplica para la competencia provincial”, agrega Alberto Gálvez al diario de Santa Fe.