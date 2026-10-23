En el Invencible de Rosario

Se definen este domingo los campeones de la 7° edición de la Copa Santa Fe de Vóley

Este fin de semana se jugará la fase final del certamen provincial tanto en la rama femenina como en la versión masculina. La actividad comienza en la mañana del sábado con la disputa de los triangulares clasificatorios en Santa Fe y en Rosario. El domingo a la mañana se juegan las semis y desde las 15 los cotejos por los títulos en el flamante escenario que albergó los Suramericanos.