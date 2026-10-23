En el transcurso de este fin de semana, desde la mañana del sábado y hasta la tarde del domingo, se estará desarrollando la etapa final de la séptima edición de la Copa Santa Fe de voleibol en ambas ramas, resolviendo a los nuevos campeones del certamen que organiza el Gobierno de la Provincia con el respaldo de Lotería de Santa Fe y el apoyo de la Federación Santafesina de la especialidad.
Se definen este domingo los campeones de la 7° edición de la Copa Santa Fe de Vóley
Este fin de semana se jugará la fase final del certamen provincial tanto en la rama femenina como en la versión masculina. La actividad comienza en la mañana del sábado con la disputa de los triangulares clasificatorios en Santa Fe y en Rosario. El domingo a la mañana se juegan las semis y desde las 15 los cotejos por los títulos en el flamante escenario que albergó los Suramericanos.
En total serán 24 los equipos que competirán por el título, en un camino que comenzará con 4 mini torneos clasificatorios a desarrollarse durante el sábado, continuará con las semis en el primer turno del domingo y culminará con las finales a disputarse a las 15 y 17 horas, respectivamente.
Vale destacar que los cotejos decisivos tanto en mujeres como en varones se llevarán adelante en el flamante Estadio Invencible de la ciudad de Rosario, uno de los escenarios estrenados recientemente para los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026.
En cuanto al formato de esta fase final, vale señalar que a la misma llegaron los 12 equipos clasificados en ambas ramas, los cuales estarán distribuidos ahora en cuatro zonas de tres integrantes cada una.
En mujeres
En damas, los partidos del sábado se jugarán desde las 9 en las canchas de El Tala y GER, y los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:
Zona 1: Sonder de Rosario, Unión de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.
Zona 2: Villa Dora de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima de Rosario y Regatas de Rosario.
Zona 3: Banco Provincial de Santa Fe, El Tala de Rosario y Red Star de San Lorenzo.
Zona 4: Náutico Sportivo Avellaneda, Normal Nº 3 de Rosario y Citta de Villa Constitución.
En varones
Entre los caballeros, los partidos de clasificación también se jugarán este sábado 24 desde las 9 de la mañana y tendrán como escenario los gimnasios de Sonder y Ameghino en Rosario, además del estadio 16 de Enero propiedad del club Villa Dora de la capital provincial. En varones, las zonas de esta fase del certamen se conformaron de la siguiente manera:
Zona A: Normal Nº 3 de Rosario, Libertad de San Jerónimo Norte y Unión de Santa Fe.
Zona B: Villa Dora de Santa Fe, Colón de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.
Zona C: Sonder de Rosario, Regatas de Rosario y Rosario Central.
Zona D: Citta de Villa Constitución, Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario y Adelante de Reconquista.
Tal y como establece el reglamento de la competencia, esta fase clasificatoria determinará a los cuatro semifinalistas que avanzarán a la jornada decisiva del domingo.
Los choques por un lugar en la final irán desde las 9.30 de la mañana en las canchas de Tala, GER, Sonder y Ameghino de Rosario, y los clasificados accederán al encuentro cúlmine disputarse en el flamante estadio Invencible Rosario ubicado en Avenida Dante Alighieri 2757.
En ese espacio, desde las 15, se resolverá al campeón del torneo femenino mientras que desde las 17 se definirá al gran ganador de esta 7° edición de la Copa Santa Fe de vóley en su versión masculina.