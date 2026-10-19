#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Pasó la primera edición de la historia

Copa Santa Fe de ajedrez: el mejor fue “Cuatro Caballos” de Rosario

La competencia se desarrolló en la capital provincial y el lugar elegido fue el Molino Cultural (Ex Molino Franchino). Esta primera edición del Ajedrez movilizó a 168 jugadores inscriptos de toda la provincia.

El Molino Cultural fue el escenario del debut histórico del ajedrez en la Copa Santa Fe 2026, disciplina que se integró junto al pádel y la pesca deportiva en la edición más convocante del certamen provincial.El Molino Cultural fue el escenario del debut histórico del ajedrez en la Copa Santa Fe 2026, disciplina que se integró junto al pádel y la pesca deportiva en la edición más convocante del certamen provincial.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El Molino Cultural (Ex Molino Franchino), ubicado en Boulevard Gálvez y Pedro Vittori, fue testigo este sábado 17 del debut de una de las tres disciplinas que se sumaron a la competencia provincial: el Ajedrez que, junto al Pádel y la Pesca Deportiva tuvieron su bautismo 2026 para darle forma a la Copa Santa Fe más ambiciosa de la historia, coronó a los mejores del año.

Con el apoyo del Gobierno de Santa Fe y la Lotería de Santa Fe, la Federación de Ajedrez de la Provincia de Santa Fe armó una competencia que desarrolló un formato de “Torneo por Equipos”. A su vez, cada equipo estaba compuesto de 3 jugadores y 1 suplente (opcional).

Copa Santa Fe de ajedrez: el mejor fue “Cuatro Caballos” de Rosario La jornada también otorgó distinciones especiales a los mejores tableros y categorías femenina, sub 18 y supra 60.

El Club “Cuatro Caballos” de la Asociación Rosarina de Ajedrez se quedó con la primera Copa Santa Fe de la disciplina. El equipo campeón estuvo integrado por Luciano Carrizo, Luca Petti y Felipe Príncipe.

En cada ronda se enfrentaron los tres jugadores de un equipo contra los tres del rival: del resultado general se asignó el resultado del match. Fueron siete rondas, tomándose como sistema de emparejamiento de las rondas el sistema Suizo.

Copa Santa Fe de ajedrez: el mejor fue “Cuatro Caballos” de RosarioCon el respaldo del Gobierno de Santa Fe y la Lotería de Santa Fe, el certamen fue organizado por la Federación de Ajedrez de la Provincia bajo la modalidad de torneo por equipos, disputado a siete rondas por sistema suizo y con reglamento FIDE, reuniendo a 168 competidores de toda la provincia.

El ritmo de juego fue de diez minutos con cinco segundos de incremento por jugada para cada jugador. Se aplicaron las reglas generales de la FIDE (Federación internacional de Ajedrez) para el reglamento de movimientos y reclamaciones.

En el rubro “Torneo por equipos Infanto/Juvenil”, las posiciones fueron las siguientes: 1) “Alfil Rojo A" Rosario; 2) "La Corona del Peón A" (Rosario); 3) "Club Cuatro Caballos" (Rosario). Todos se llevaron menciones, medallas y libros.

En Categoría Libre, lo señalado: 1) Club "Cuatro Caballos" Rosario; 2) "Foro UNL" Santa Fe; 3) Asociación Reconquistense de Ajedrez A".

Copa Santa Fe de ajedrez: el mejor fue “Cuatro Caballos” de RosarioLa flamante disciplina convocó a representantes de toda la provincia en Santa Fe, con una destacada participación en las categorías libre y formativas.

Además, hubo menciones especiales: mejor Femenino para Agustina Benítez (AreA); Mejor Sub 18: Lucas Franco (AreA); Mejor tablero 1: Santiago Zapata Charles (ASA); Mejor Tablero 2: Tomas Schmidt (AreA); Mejor Tablero 3: Agustín Turcutto (ARA); Mejor Supra 60: Dante Sanfilippo (ARA).

Copa Santa Fe de ajedrez: el mejor fue “Cuatro Caballos” de RosarioCon partidas dinámicas y gran convocatoria en El Molino Cultural, la competencia consagró a sus primeros campeones en una jornada repleta de emoción.

Así, con mucha emoción, pasó la primera edición del Ajedrez en la Copa Santa Fe 2026 que movilizó a 168 jugadores inscriptos provenientes de los cuatro puntos cardinales de la provincia.

En su versión 2026, la Copa Santa Fe reúne 14 deportes y 20 modalidades, consolidándose como la competencia deportiva provincial más importante de la región y fortaleciendo el desarrollo del deporte en todo el territorio santafesino.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Copa Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Polideportivo
Lotería de Santa Fe
Gobierno de la Provincia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro