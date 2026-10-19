El Molino Cultural (Ex Molino Franchino), ubicado en Boulevard Gálvez y Pedro Vittori, fue testigo este sábado 17 del debut de una de las tres disciplinas que se sumaron a la competencia provincial: el Ajedrez que, junto al Pádel y la Pesca Deportiva tuvieron su bautismo 2026 para darle forma a la Copa Santa Fe más ambiciosa de la historia, coronó a los mejores del año.
Copa Santa Fe de ajedrez: el mejor fue “Cuatro Caballos” de Rosario
La competencia se desarrolló en la capital provincial y el lugar elegido fue el Molino Cultural (Ex Molino Franchino). Esta primera edición del Ajedrez movilizó a 168 jugadores inscriptos de toda la provincia.
Con el apoyo del Gobierno de Santa Fe y la Lotería de Santa Fe, la Federación de Ajedrez de la Provincia de Santa Fe armó una competencia que desarrolló un formato de “Torneo por Equipos”. A su vez, cada equipo estaba compuesto de 3 jugadores y 1 suplente (opcional).
El Club “Cuatro Caballos” de la Asociación Rosarina de Ajedrez se quedó con la primera Copa Santa Fe de la disciplina. El equipo campeón estuvo integrado por Luciano Carrizo, Luca Petti y Felipe Príncipe.
En cada ronda se enfrentaron los tres jugadores de un equipo contra los tres del rival: del resultado general se asignó el resultado del match. Fueron siete rondas, tomándose como sistema de emparejamiento de las rondas el sistema Suizo.
El ritmo de juego fue de diez minutos con cinco segundos de incremento por jugada para cada jugador. Se aplicaron las reglas generales de la FIDE (Federación internacional de Ajedrez) para el reglamento de movimientos y reclamaciones.
En el rubro “Torneo por equipos Infanto/Juvenil”, las posiciones fueron las siguientes: 1) “Alfil Rojo A" Rosario; 2) "La Corona del Peón A" (Rosario); 3) "Club Cuatro Caballos" (Rosario). Todos se llevaron menciones, medallas y libros.
En Categoría Libre, lo señalado: 1) Club "Cuatro Caballos" Rosario; 2) "Foro UNL" Santa Fe; 3) Asociación Reconquistense de Ajedrez A".
Además, hubo menciones especiales: mejor Femenino para Agustina Benítez (AreA); Mejor Sub 18: Lucas Franco (AreA); Mejor tablero 1: Santiago Zapata Charles (ASA); Mejor Tablero 2: Tomas Schmidt (AreA); Mejor Tablero 3: Agustín Turcutto (ARA); Mejor Supra 60: Dante Sanfilippo (ARA).
Así, con mucha emoción, pasó la primera edición del Ajedrez en la Copa Santa Fe 2026 que movilizó a 168 jugadores inscriptos provenientes de los cuatro puntos cardinales de la provincia.
En su versión 2026, la Copa Santa Fe reúne 14 deportes y 20 modalidades, consolidándose como la competencia deportiva provincial más importante de la región y fortaleciendo el desarrollo del deporte en todo el territorio santafesino.