Básquet

Sanjustino fue el mejor de todos en San Jorge y se coronó campeón de la Copa Santa Fe de mayores

El equipo dirigido por Renzo Giunta derrotó 84 a 72 a Atlético Tostado y consiguió el título que se le negó en la temporada 2025. Matías Fleury con 21 puntos fue el máximo artillero del vigente campeón de la Asociación Santafesina, que redondeó un fin de semana perfecto con 3 victorias consecutivas que le permitieron dar la vuelta olímpica.