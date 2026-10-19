En el transcurso del fin de semana, desde la tarde del viernes y hasta la noche de este domingo 18 de octubre, se disputó en las ciudades de San Jorge y María Juana la fase final de la Copa Santa Fe de básquet masculino en la categoría mayores.
Sanjustino fue el mejor de todos en San Jorge y se coronó campeón de la Copa Santa Fe de mayores
El equipo dirigido por Renzo Giunta derrotó 84 a 72 a Atlético Tostado y consiguió el título que se le negó en la temporada 2025. Matías Fleury con 21 puntos fue el máximo artillero del vigente campeón de la Asociación Santafesina, que redondeó un fin de semana perfecto con 3 victorias consecutivas que le permitieron dar la vuelta olímpica.
A dichos escenarios llegaron los 8 representantes de las asociaciones miembros de la Federación, quienes consiguieron pasaje por ser los vigentes campeones de la competencia local o bien liderar las clasificaciones de los certámenes en curso.
De esta manera, iniciando el camino en cuartos de final, Sanjustino se terminó consagrando como el gran ganador del torneo organizado por el Gobierno de la Provincia tras derrotar 84 a 72 al representativo de Atlético Tostado en el partido por el título.
De esta manera el vigente campeón de la ASB pudo conseguir el logro que se le había negado hace un año, cuando perdió con Atalaya de Rosario en el encuentro decisivo que tuvo lugar en el estadio Ángel P. Malvicino de la capital de la provincia.
Los dirigidos por Renzo Giunta, que hicieron una buena campaña en la última edición de la Liga Federal, se apoyaron en un plantel de jerarquía que combina experiencia con juventud para terminar dando la vuelta olímpica y levantando la Copa ante la buena cantidad de público que los acompañó desde San Justo.
Matías Fleury con 21 unidades fue el MVP del elenco del portón del norte, mientras que Alberto Morard con 16 lideró la producción ofensiva del equipo de Tostado, de muy buena producción en esta edición 2026 de la Copa Santa Fe.
Camino a la gloria
Respecto del andar de Sanjustino en esta etapa definitiva del torneo provincial, el conjunto verdiblanco hizo su estreno en la noche del viernes en el estadio de Atlético San Jorge y enfrentando a un histórico del básquet nacional: Olimpia de Venado Tuerto.
Con una sólida producción colectiva, el matador se impuso por 76 a 67 y se clasificó a las semifinales, liderados en el ataque por Tomás Pereyra que sumó 27 puntos, bien acompañado por Matías Galligani con 17 y el propio Matías Fleury con 16.
Ya en la noche del sábado, nuevamente en el estadio Raúl Novaira de la ciudad de San Jorge, los de Giunta afrontaron un compromiso de máxima exigencia ante Sportivo Rivadavia de San Genaro, imponiéndose por 81 a 73 en un cotejo que se resolvió sobre los segundos finales.
Tomás Pereyra y Lucas Musante con 19 puntos cada uno fueron los máximos anotadores de Sanjustino, nuevamente acompañados por Fleury y Galligani (16 y 15 unidades respectivamente).
La final, de menor a mayor
En la jornada decisiva, y ante un Atlético Tostado que fue revelación llegando de gran manera a la final, el equipo verdiblanco fue de menor a mayor y tras un primer tiempo con algunas dudas y de trámite cerrado, en los 20 minutos finales hizo valer su experiencia en esta clase de compromisos para inclinar la balanza en su favor.
Con un parcial de 48 a 32 entre el tercer y cuarto parcial, los de Giunta terminaron celebrando a lo grande una conquista que en 2025 le fue esquiva pero que en este 2026 se termina yendo para San Justo. Matías Fleury con 21 conversiones encabezó el ataque del campeón, siempre bien acompañado por Pereyra (14), Musante (13) y Lautaro Pascual, que cerró con 12.
Con este nuevo título en sus vitrinas, el representante de la Asociación Santafesina vuelve energizado a retomar la competencia doméstica, siendo protagonista de un Pre Federal donde es uno de los máximos candidatos.
El martes, previo a la final de la Copa, le ganó el clásico a Colón por 73 a 59 para adjudicarse la zona B con un récord de 9 victorias y 3 derrotas. De esta manera, sacó pasaje directo a la etapa de cuartos de final, donde también esperan Rivadavia Juniors, Almagro y Alma Juniors de Esperanza.