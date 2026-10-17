En el estadio José Martín Olaeta se vieron las caras nuevamente Newell’s Old Boys y Rosario Central en una nueva edición del Clásico Rosario, por la semifinal única de la Copa Santa Fe de fútbol masculino.
Newell's se quedó con el clásico y es finalista de la Copa Santa Fe
Fue por 1 tanto contra 0 ante Rosario Central con gol de Joaquín Amadío. En la final enfrentará a Atlético Tostado.
El encuentro contó con plantillas mayoritariamente de las reservas de ambos equipos pero con la presencia de jugadores con experiencia en primera división del fútbol argentino, tales como los leprosos Thomas Ríos y Francisco Scarpeccio y los canallas Luca Raffín y Santiago Segovia.
Como buen derby de la Cuna de la Bandera el cotejo contó con una alta dosis de tensión, juego férreo y, sobre todo, entrega en cada balón.
En la primera etapa se vio más de ello que de juego asociado, no obstante, a los 34 minutos de la misma, Thomas Ríos realizó una gran maniobra individual por el sector izquierdo y pudo habilitar a Joaquín Amadío, quien conectó de primera y remató cruzado, dejando sin respuesta al arquero Sosa.
Tras la apertura del marcador, al final de la primera parte y en el inicio del complemento, el equipo de Bernardi tuvo la oportunidad de aumentar la cifra en reiteradas ocasiones, no pudiendo concretar.
Sobre el final del partido los dirigidos por Pobersnik tuvieron ocasiones de igualar las acciones, siendo la más clara de ellas la jugada final, en la cual un violento remate de afuera del área por parte de Segovia fue tapado de excelente forma por el arquero Sciarini, clave en el desenlace del juego.
Finalmente fue triunfo de Newell’s por la mínima, quien enfrentará en la final a Atlético Tostado el 31 de octubre en el norte santafesino y el 7 de noviembre en Rosario.
Formaciones
CENTRAL: Leonardo Sosa; Ulises Ciccioli, Luca Raffín, Felipe Carnicero, Leonardo Ríos; Lucas Ramos, Kevin Gutiérrez; Paulo Bustos, Santiago Segovia, Marcelo Cabrera; Thiago Ponce
Suplentes: Ezequiel Zapata, Álvaro Güich, Asael Oviedo, Joaquín Espina, Facundo Piozzi, Tomás Salteño, Ignacio Moreno
DT. Mario Pobersnik