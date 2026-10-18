La Copa Santa Fe no para y el almanaque 2026 entra en la hermosa etapa de las definiciones en cada uno de los 14 deportes y 20 disciplinas deportivas. En el caso del Ciclismo de Pista no queda casi nada: se fue la tercera jornada en Rosario y ahora todos miran al domingo 25 de octubre en el Velódromo Invencible de la ciudad de Rafaela. Ahí, en el elogiado escenario de los Juegos Suramericanos se conocerá a los mejores del año.
Ciclismo pista en Copa Santa Fe: pasó Rosario y se define todo en Rafaela
En la pista Don Dionisio Francovigh de Rosario se disputó a tercera fecha de la Copa Santa Fe de Ciclismo de Pista. El domingo que viene, en el Invencible Velódromo de la Perla del Oeste, se conocerán los mejores del año.
Este sábado, el Velódromo Don Dionisio Francovigh de Rosario recibió la tercera fecha de la Copa Santa Fe de Ciclismo de Pista. Desde la organización destacaron la buena concurrencia y la calidad de los participantes, porque se pudo ver en acción a los deportistas más destacados de la disciplina.
La jornada incluyó pruebas de scratch y vueltas puntuales, con participación de las categorías máster D, C y B; élite II/máster A -menores 2010 y 2011-; damas élite y juniors; y varones élite y juniors. Todo esto se genera, de cara a la espectacular definición de la Copa Santa Fe de Ciclismo Pista en Rafaela (domingo que viene) y a menos de un mes de los Campeonatos Argentinos.
Luis Pieraccini, referente de la actividad y formando parte de la organización del evento, dialogó con El Litoral, destacando que esta tercera fecha tuvo una muy buena convocatoria y confirmando que la última jornada de la competencia se dará el domingo 25 de octubre en la ciudad de Rafaela.
“Tuvimos una gran cantidad de corredores, de distintos lugares. Hubo de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, pero también de otros lugares de Santa Fe. Pero además de la cantidad, la calidad de la competencia”, aseguró.
Como un dato de color, el Velódromo Don Dionisio Francovigh de Rosario disfrutó con la presencia del corredor argentino Jorge Luis Martínez, que venía de destacarse en competencia internacional al conseguir cinco medallas de oro y una de plata para Argentina en el Campeonato Panamericano Máster disputado en Tarija, Bolivia.
El ciclista de 45 años brilló en la categoría B2 imponiéndose en velocidad olímpica por equipos, velocidad individual, 750 metros, scratch y vueltas puntables, además de sumar un segundo puesto en la prueba de eliminación.
Los resultados de este sábado en Rosario fueron: en Máster D el ganador fue Adrián García de Venado Tuerto; en Máster C se impuso Diego Rozie de San Lorenzo; en Máster B el ganador fue Jorge Martínez de Funes.
En la Categoría Máster A, Elite II y Menores, el mejor fue Cristian Monzón de San Pedro, seguido por Iván Vera de San Lorenzo, Enzo Balaceda de Junín, Luciano Capella de Rafaela y Matías Lara de Chacabuco.
En Damas Elite y Juniors, la mejor fue Magalí Velázquez de San Nicolás, seguida por Zoe Quiroga de Venado Tuerto. En Varones Elite y Juniors se impuso Federico Dalmazo de Rafaela, seguido por Martín Deltin (Rafaela), Matías Ansaloni (Colón), Lucas Jaime (Ayacucho) y Matías Pernuzzi (Rafaela).
Finalmente, en Especial Juniors el ganador fue Federico Dalmazo de Rafaela junto a Martín Deltin de Rafaela y Adrián Castro de Olavarría.