El domingo que viene en el Velódromo

Ciclismo pista en Copa Santa Fe: pasó Rosario y se define todo en Rafaela

En la pista Don Dionisio Francovigh de Rosario se disputó a tercera fecha de la Copa Santa Fe de Ciclismo de Pista. El domingo que viene, en el Invencible Velódromo de la Perla del Oeste, se conocerán los mejores del año.