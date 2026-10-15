Rafaela volverá a convertirse en uno de los principales escenarios del ciclismo argentino. Este jueves se presentaron oficialmente los Campeonatos Argentinos de Ciclismo en Pista para las categorías élite y máster, que se disputarán del 4 al 14 de noviembre en el Invencible Velódromo de Rafaela.
El velódromo volverá a ser protagonista: “Esto no termina cuando la llama se apaga”
Del 4 al 14 de noviembre, el Invencible Velódromo será escenario de las competencias nacionales de las categorías élite y máster. Maximiliano Pullaro y Leonardo Viotti encabezaron la presentación y destacaron el legado de los Juegos Suramericanos. También participaron el entrenador Daniel Capella y el ciclista rafaelino Lucas Peretti.
La competencia, organizada por el Club Ciclista de Rafaela y la Federación Argentina de Ciclismo, marcará una nueva etapa en la utilización de la infraestructura deportiva construida para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
La presentación contó con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Leonardo Viotti, el entrenador internacional de ciclismo Daniel Capella y el ciclista rafaelino Lucas Peretti, entre otras autoridades y representantes del deporte.
Pullaro: “Esto no termina cuando la llama se apaga”
Durante su intervención, Pullaro recordó la experiencia de los Juegos Suramericanos y destacó que la infraestructura construida debe seguir generando oportunidades deportivas y turísticas para la provincia.
“Mostramos que se pueden organizar eventos de esta magnitud y que pueden salir muy bien, dejando un hermoso recuerdo, pero fundamentalmente un legado que tiene que ver con la cultura del deporte y con la infraestructura deportiva”, sostuvo.
El gobernador resaltó la participación del público durante las competencias internacionales y consideró que el desafío ahora es mantener activos los nuevos espacios. “Esto no termina cuando la llama se apaga, sino que comienza cuando la llama se apaga”, expresó.
En esa línea, remarcó que el objetivo provincial es atraer competencias nacionales e internacionales, concentraciones deportivas y actividades que permitan aprovechar las instalaciones.
“Queremos que muchos deportistas de Santa Fe y de toda la República Argentina puedan venir a practicar diferentes disciplinas y que nuestra provincia se transforme en la capital del deporte argentino”, afirmó.
También señaló que este tipo de eventos representa una oportunidad para impulsar el turismo deportivo, atraer visitantes y generar movimiento económico en las ciudades anfitrionas.
Viotti: “Está pasando lo que soñamos”
Por su parte, el intendente Leonardo Viotti destacó que la realización de estos campeonatos responde a uno de los principales objetivos que se plantearon cuando se construyó la nueva infraestructura. “Está pasando lo que soñamos, lo que pensamos que tenía que pasar: que cada una de estas infraestructuras tenga constantemente eventos, encuentros y campeonatos, porque para eso fueron pensadas”, manifestó.
El mandatario local agradeció al Gobierno provincial por las inversiones realizadas y aseguró que estos espacios permitirán recibir deportistas durante las próximas décadas.
“Es un orgullo para Rafaela y para la provincia de Santa Fe. Toda esta infraestructura nos va a permitir desarrollar un montón de eventos y hacer que nuevos deportistas puedan crecer”, expresó.
Viotti recordó que la ciudad cuenta actualmente con un velódromo, pistas de BMX Racing y Freestyle, infraestructura para skate y un estadio multipropósito con capacidad para más de 3.000 personas.
En ese sentido, remarcó la importancia de trabajar junto con clubes, federaciones y dirigentes para mantener una agenda permanente de competencias. “Nuestro compromiso es trabajar con todas las federaciones, con los deportistas y con los clubes para que cada uno de estos lugares tenga vida”, aseguró.
Oportunidades para las nuevas generaciones
El entrenador rafaelino Daniel Capella, quien también cumple funciones como técnico de la selección argentina de ciclismo, expresó su satisfacción por la realización de nuevas competencias en la ciudad. “Para mí, que soy un apasionado y un amante de la bicicleta, es un lujo estar lanzando otro evento dentro de este velódromo”, manifestó.
Capella recordó que el calendario deportivo también contempla la finalización de la Copa Santa Fe el 25 de octubre, antes de los campeonatos nacionales de noviembre.
El entrenador sostuvo que estas competencias y las futuras concentraciones de la selección argentina serán fundamentales para el crecimiento de los ciclistas. “Gracias a estos campeonatos, a los campus y a las concentraciones que hagamos con la selección, seguramente vamos a seguir teniendo más campeones del mundo y más representantes argentinos”, afirmó.
Además, destacó el esfuerzo conjunto de entrenadores y dirigentes para acompañar el desarrollo de los deportistas. “Estos chicos son nuestro futuro. Seguramente miran a Lucas y quieren tener también esa camiseta de campeón del mundo”, señaló.
Lucas Peretti y la emoción de competir en su ciudad
Uno de los protagonistas de la presentación fue Lucas Peretti, ciclista rafaelino con títulos mundiales en la categoría máster, quien participará del próximo Campeonato Argentino. “Para todos los que amamos el ciclismo, contar con un velódromo como este es algo soñado. Estoy muy emocionado por esta presentación y por poder participar del próximo campeonato argentino”, expresó.
Peretti también repasó su reciente experiencia en el Campeonato Mundial Máster, donde consiguió una medalla de bronce en una prueba de velocidad, después de afrontar la competencia con la responsabilidad de defender el título conseguido el año anterior.
“Fue un campeonato soñado. Teníamos algunos temores y presiones porque íbamos a defender la camiseta del año pasado, pero pudimos conseguir una medalla de bronce y estoy muy contento”, recordó.
El deportista destacó especialmente la posibilidad de continuar compitiendo al máximo nivel y de hacerlo en una infraestructura de primer nivel ubicada en su ciudad. “Poder representar al país en un campeonato mundial máster y seguir haciendo este deporte que me apasiona, de forma profesional y a esta edad, es un privilegio enorme”, aseguró.
Rafaela consolida su calendario de ciclismo
La realización de los Campeonatos Argentinos de Pista será una de las primeras grandes competencias nacionales que recibirá el Invencible Velódromo después de los Juegos Suramericanos.
Con dos campeonatos consecutivos, actividad prevista para la Copa Santa Fe y futuras concentraciones deportivas, la ciudad busca sostener el movimiento generado por las nuevas instalaciones y fortalecer su posicionamiento dentro del ciclismo argentino.
Entre el 4 y el 14 de noviembre, Rafaela recibirá nuevamente a ciclistas de distintos puntos del país, en una competencia que permitirá poner en funcionamiento el legado deportivo de los Juegos Suramericanos y ofrecer nuevas oportunidades para el desarrollo de la disciplina.