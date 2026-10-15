Campeonato de ciclismo

El velódromo volverá a ser protagonista: “Esto no termina cuando la llama se apaga”

Del 4 al 14 de noviembre, el Invencible Velódromo será escenario de las competencias nacionales de las categorías élite y máster. Maximiliano Pullaro y Leonardo Viotti encabezaron la presentación y destacaron el legado de los Juegos Suramericanos. También participaron el entrenador Daniel Capella y el ciclista rafaelino Lucas Peretti.