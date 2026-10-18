La fiesta de Pumpido y la Conmebol en Santa Fe

¡Invencible en serio!: Argentina también gritó campeón en FUTSAL

Otra vez, como pasó con las dos medallas de oro de Balonmano en los Juegos Suramericanos, el festejo fue argentino. La Selección Argentina se quedó con la Zona Sur. ¿La finalísima Argentina-Brasil en marzo 2027 en el Invencible?