Como pasó con el Balonmano, en mujeres y hombres, en los Juegos Suramericanos, el Invencible extendió su mote: la Selección Argentina de FUTSAL se quedó con el trofeo y una multitud festejó en las tribunas. Así, desde que se inauguró el Invencible Santa Fe viene derechito: dos medallas de oro y una Copa Conmebol.
¡Invencible en serio!: Argentina también gritó campeón en FUTSAL
Otra vez, como pasó con las dos medallas de oro de Balonmano en los Juegos Suramericanos, el festejo fue argentino. La Selección Argentina se quedó con la Zona Sur. ¿La finalísima Argentina-Brasil en marzo 2027 en el Invencible?
Todo en celeste y blanco. La Albiceleste se aseguró el primer lugar de la competencia y se proclamó ganador de la Zona Sur. Argentina cerró su participación con una victoria 2-0 ante Paraguay en la categoría Mayor. Lucas Bolo Alemany abrió el marcador a los 11′ del primer período y Agustín Del Rey amplió la ventaja a los 6′, estableciendo el resultado definitivo a favor de la Albiceleste.
Con estos resultados, Argentina finalizó en el primer lugar de la Zona Sur de la CONMEBOL Liga Evolución Futsal 2026. La definición de la competencia continuará con la disputa de la Zona Norte. “Si Brasil gana la Norte, la idea de Nery es disputar la finalísima en el Invencible Santa Fe. Sería Argentina-Brasil en el mes de marzo”, confiaron a El Litoral.
“La CONMEBOL Liga Evolución Futsal Zona Sur 2026 llegó a su fin este domingo 18 de octubre en el Estadio Multipropósito “Invencible Santa Fe”, en Argentina. La selección argentina se quedó con el primer lugar de la Zona Sur, tras una competencia que reunió a las selecciones de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en las categorías Sub20 y Mayores”, publica el sitio oficial de Conmebol.
En la última jornada, Chile consiguió dos triunfos ante Bolivia, mientras que Argentina y Paraguay repartieron victorias en sus respectivos encuentros.
Chile venció 4-2 a Bolivia en la categoría Sub20. Tomás Chacón abrió el marcador a los 13′ del primer tiempo. En la segunda etapa, Cristian Chavarría igualó para Bolivia a los 13′, pero Maximiliano Cid volvió a poner en ventaja a Chile a los 10′. Matías Pinto amplió la diferencia a los 8′ y Maximiliano Fuentealba anotó el cuarto tanto a los 53 segundos del final. Luis Gonzáles descontó para Bolivia en los últimos instantes, estableciendo el 4-2 definitivo.
En la categoría Mayor, Chile superó 5-3 a Bolivia. Alan Valda adelantó al conjunto boliviano a los 18′ del primer tiempo, pero Sebastián Figueroa igualó para Chile a los 14′ y Eduardo Martínez-Conde puso en ventaja a la Roja a los 11′.
En la segunda etapa, Miguel Padilla empató para Bolivia a los 14′. Sin embargo, Figueroa volvió a marcar a los 13′ y Javier Fuentealba amplió la diferencia a los 11′. Thiago Aguilera descontó para Bolivia a los 2′, pero Nicolás Lagos anotó el quinto tanto chileno a los 2′ para sellar el triunfo.
Antes del último partido de la noche, Paraguay se impuso 3-2 ante Argentina en la categoría Sub20. Joaquín Mardones abrió el marcador para la Albiceleste a los 17′ del primer período, pero Facundo Boderone igualó para la Albirroja a los 6′.
En el segundo período, Marcos Geracitano volvió a poner en ventaja a Argentina a los 19′. Paraguay reaccionó y alcanzó el empate por medio de Mauro Mora, a los 6′. Finalmente, Oliver Sandoval anotó a los 38 segundos del final para darle la victoria al conjunto paraguayo.