Argentina y Chile igualaron 0 a 0 en la máxima categoría del Sudamericano de Futsal. En un partido intenso, entretenido y de gran nivel técnico, los arqueros se convirtieron en las grandes figuras de la noche. El público disfrutó del espectáculo y se fue conforme, pese a la ausencia de tantos.
A la fiesta del Invencible entre Argentina y Chile le faltaron goles
En un choque de alto vuelo técnico e intensidad en el estadio El Invencible, los arqueros de ambos seleccionados fueron las grandes figuras de la jornada para mantener el 0 a 0. La Albiceleste, conducida por Matías Lucuix, ya piensa en su próximo compromiso de este jueves frente a Bolivia.
El estadio El Invencible de Santa Fe volvió a vestirse de fiesta para recibir una nueva jornada en este cado el futsal sudamericano. Esta vez, Argentina y Chile protagonizaron un encuentro que tuvo todos los condimentos de un gran espectáculo, aunque le faltó el ingrediente más esperado: el gol.
Los seleccionados ofrecieron un partido entretenido, bien jugado y de mucha intensidad. La entrega fue total por parte de ambos equipos, que buscaron imponer sus condiciones, presionaron, generaron situaciones y mantuvieron un ritmo elevado durante el desarrollo del juego.
Sin embargo, cuando las oportunidades amenazaron con romper la paridad, aparecieron los grandes protagonistas de la noche: los arqueros. Con intervenciones decisivas, reflejos y seguridad, se encargaron de mantener el cero y terminaron siendo las figuras de un encuentro que mantuvo la emoción hasta el final.
Los arqueros, figuras de la noche
Argentina, conducida por Matías Lucuix, presentó como formación inicial a Acosta, Baggiati, Fontanella, Del Rey y Geraghty. En el banco de suplentes estuvieron Sánchez, Llemanos, Rolo, Casi, Yañez y Rosa.
Por el lado chileno, el entrenador José Cabral dispuso desde el comienzo a Barrios Romero, Ponce, Barrios Arancibia, Martínez y Fuentealba. Como alternativas estuvieron Morales, Figueroa, Lagos, Rogel, De la Paz, Cerda y Chacón.
El empate sin goles reflejó, en buena medida, la firmeza de ambos equipos y el trabajo de sus guardametas. Aunque faltó la emoción de las conquistas, el público respondió con su acompañamiento y se retiró conforme con el nivel futbolístico exhibido.
Se viene Argentina-Bolivia
La competencia continuará este jueves con una nueva presentación del seleccionado argentino, que se medirá con Bolivia en El Invencible. La expectativa crece y se espera una convocatoria multitudinaria para acompañar al conjunto nacional.
Santa Fe vive jornadas de verdadero protagonismo internacional, con el futsal como atractivo y un estadio que reúne a hinchas, familias y amantes del deporte. Argentina buscará volver a ser protagonista y encontrar el camino al gol ante un nuevo desafío.
Porque en El Invencible, aunque esta vez la red no se movió, la fiesta del futsal sudamericano sigue encendida.