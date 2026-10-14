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A la fiesta del Invencible entre Argentina y Chile le faltaron goles

En un choque de alto vuelo técnico e intensidad en el estadio El Invencible, los arqueros de ambos seleccionados fueron las grandes figuras de la jornada para mantener el 0 a 0. La Albiceleste, conducida por Matías Lucuix, ya piensa en su próximo compromiso de este jueves frente a Bolivia.