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A la fiesta del Invencible entre Argentina y Chile le faltaron goles

En un choque de alto vuelo técnico e intensidad en el estadio El Invencible, los arqueros de ambos seleccionados fueron las grandes figuras de la jornada para mantener el 0 a 0. La Albiceleste, conducida por Matías Lucuix, ya piensa en su próximo compromiso de este jueves frente a Bolivia.

Argentina y Chile no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0 en una nueva jornada del Sudamericano de Futsal.Argentina y Chile no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0 en una nueva jornada del Sudamericano de Futsal.
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Argentina y Chile igualaron 0 a 0 en la máxima categoría del Sudamericano de Futsal. En un partido intenso, entretenido y de gran nivel técnico, los arqueros se convirtieron en las grandes figuras de la noche. El público disfrutó del espectáculo y se fue conforme, pese a la ausencia de tantos.

El estadio El Invencible de Santa Fe volvió a vestirse de fiesta para recibir una nueva jornada en este cado el futsal sudamericano. Esta vez, Argentina y Chile protagonizaron un encuentro que tuvo todos los condimentos de un gran espectáculo, aunque le faltó el ingrediente más esperado: el gol.

Intensidad y despliegue físico: el choque entre la Albiceleste y el seleccionado trasandino mantuvo la emoción de principio a fin.Intensidad y despliegue físico: el choque entre la Albiceleste y el seleccionado trasandino mantuvo la emoción de principio a fin.

Los seleccionados ofrecieron un partido entretenido, bien jugado y de mucha intensidad. La entrega fue total por parte de ambos equipos, que buscaron imponer sus condiciones, presionaron, generaron situaciones y mantuvieron un ritmo elevado durante el desarrollo del juego.

Sin embargo, cuando las oportunidades amenazaron con romper la paridad, aparecieron los grandes protagonistas de la noche: los arqueros. Con intervenciones decisivas, reflejos y seguridad, se encargaron de mantener el cero y terminaron siendo las figuras de un encuentro que mantuvo la emoción hasta el final.

Los arqueros, figuras de la noche

Argentina, conducida por Matías Lucuix, presentó como formación inicial a Acosta, Baggiati, Fontanella, Del Rey y Geraghty. En el banco de suplentes estuvieron Sánchez, Llemanos, Rolo, Casi, Yañez y Rosa.

Por el lado chileno, el entrenador José Cabral dispuso desde el comienzo a Barrios Romero, Ponce, Barrios Arancibia, Martínez y Fuentealba. Como alternativas estuvieron Morales, Figueroa, Lagos, Rogel, De la Paz, Cerda y Chacón.

El duelo no tuvo festejos de gol gracias a la gran actuación de los arqueros.Del Rey de Argentina intenta sortear la marca del rival.

El empate sin goles reflejó, en buena medida, la firmeza de ambos equipos y el trabajo de sus guardametas. Aunque faltó la emoción de las conquistas, el público respondió con su acompañamiento y se retiró conforme con el nivel futbolístico exhibido.

Se viene Argentina-Bolivia

La competencia continuará este jueves con una nueva presentación del seleccionado argentino, que se medirá con Bolivia en El Invencible. La expectativa crece y se espera una convocatoria multitudinaria para acompañar al conjunto nacional.

Geraghty de Argentina intenta jugar ante al marca del rival.Geraghty de Argentina intenta jugar ante al marca del rival.

Santa Fe vive jornadas de verdadero protagonismo internacional, con el futsal como atractivo y un estadio que reúne a hinchas, familias y amantes del deporte. Argentina buscará volver a ser protagonista y encontrar el camino al gol ante un nuevo desafío.

Porque en El Invencible, aunque esta vez la red no se movió, la fiesta del futsal sudamericano sigue encendida.

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