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PSG venció al Manchester City en una noche épica

Con tantos de Désiré Doué, Ousmane Dembélé y una brillante definición de Vitinha, el conjunto parisino venció 4 a 2 al equipo de Enzo Maresca en uno de los duelos más espectaculares de la jornada europea.

PGS derrotó a Manchester City por 4 a 2 en Inglaterra Reuters/Jason Cairnduff PGS derrotó a Manchester City por 4 a 2 en Inglaterra Reuters/Jason Cairnduff
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En Inglaterra, el París Saint-Germain venció 4 a 2 al Manchester City de Enzo Maresca en uno de los mejores encuentros de la jornada de la Champions League.

El francés Désiré Doué abrió la cuenta a los 12 minutos y Ousmane Dembélé amplió de cabeza mientras que tras un poste de Achraf Hakimi, Vitinha marcó el tercero a taco de Warren Zaïre-Emery.

Soccer Football - UEFA Champions League - Manchester City v Paris St Germain - Etihad Stadium, Manchester, Britain - October 14, 2026 Paris St Germain's Marquinhos with teammates celebrate after the match REUTERS/Phil NoblePSG festeja el triunfo en Inglaterra REUTERS/Phil Noble

El noruego Erling Haaland descontó, pero Maghnes Akliouche puso el 4-1 y, pese al doblete de Haaland y los remates al palo de Enzo Fernández, Gianluigi Donnarumma sostuvo al PSG tapándole un penal a Ferrán Torres.

En Roma, el Real Madrid de José Mourinho firmó una remontada épica 4 a 3 ante los dirigidos por Gian Piero Gasperini con un inicio atractivo cuando Marten de Roon adelantó al local y Kylian Mbappé igualó con desvío en Gianluca Mancini.

Soccer Football - UEFA Champions League - AS Roma v Real Madrid - Stadio Olimpico, Rome, Italy - October 14, 2026 Real Madrid's Thibaut Courtois celebrates with teammates after the match REUTERS/Matteo CiambelliReal Madrid festejó en Roma en la Champions REUTERS/Matteo Ciambelli

En el complemento, Donyell Malen firmó un doblete fulminante —asistido por Rodrigo Mora y Matías Soulé— para el 3-1. Tras un gol anulado a Mbappé, Carlos Espí descontó, Endrick igualó de cabeza a pase de Arda Güler y Antonio Rüdiger selló la victoria al minuto 90.

Por su parte, el Aston Villa aplastó 6-0 al Fenerbahce en Villa Park con tantos de Johan Manzambi, dobletes de Nicolas Jackson y Ross Barkley, y un gol final de Tammy Abraham.

Liverpool goleó 6-3 al LASK Linz en Austria, mientras que Feyenoord derrotó 3-2 al Como en Rotterdam, propinándole su primera caída en el torneo.

Soccer Football - UEFA Champions League - LASK v Liverpool - Raiffeisen Arena, Linz, Austria - October 14, 2026 Liverpool's Victor Munoz in action with LASK's Alemao REUTERS/Elisabeth MandlLiverpool goleó 6-3 al LASK Linz en Austria REUTERS/Elisabeth Mandl

En Linz, el equipo dirigido por Andoni Iraola mostró un andar arrollador cuando Ronald Araújo abrió el marcador a los 22 minutos de cabeza, tras un córner ejecutado por Konstantinos Tsimikas.

Dos minutos después, Bradley Barcola amplió la ventaja tras una asistencia de Lewis Koumas, y el propio Barcola firmó su doblete tras un error en la salida local para establecer el 3-0 antes del descanso.

En la segunda parte, Jeremie Frimpong habilitó a Tsimikas para el cuarto tanto y, aunque Robert Ljubičić descontó a los 18 minutos, Frimpong volvió a asistir a Barcola, que completó su hat-trick a los 21.

Poco después, Frimpong sirvió su tercera asistencia para que Lewis Koumas marcara el 6-1. Sobre el final, Liverpool bajó la intensidad y LASK achicó la brecha con dos goles de Florian Flecker —ambos tras pases de Junior Dibango—, dejando el 6-3 definitivo.

En los Reds, Alexis Mac Allister apenas disputó ocho minutos debido a la rotación dispuesta por Iraola ante un calendario exigente de seis partidos en 18 días.

Por su parte, en Rotterdam, Feyenoord venció 3-2 al Como a pesar de que el equipo italiano comenzó arriba con un gol de Assane Diao, quien debió retirarse lesionado en la misma jugada.

Soccer Football - UEFA Champions League - Feyenoord v Como - Feyenoord Stadium, Rotterdam, Netherlands - October 14, 2026 Feyenoord's Gjivai Zechiel celebrates scoring their first goal REUTERS/Piroschka Van De Wouw TPX IMAGES OF THE DAYFeyenoord venció 3-2 al Como REUTERS/Piroschka Van De Wouw TPX IMAGES OF THE DAY

El conjunto neerlandés reaccionó rápidamente con una media vuelta de Gjivai Zechiël para empatar y, en el complemento, Anis Hadj Moussa dio vuelta el partido con un fuerte remate y luego provocó el tercer gol, que terminó en contra tras impactar en el arquero Robert Sánchez.

El delantero griego Anastasios Douvikas descontó sobre la hora para el Como, pero no alcanzó para evitar la derrota en suelo neerlandés.

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