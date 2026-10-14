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En vivo: Sarmiento le gana 1 a 0 a River en Junín

El encuentro se disputa desde las 19 horas en el estadio Eva Perón.

El vestuario de River en la previa. Crédito: RiverEl vestuario de River en la previa. Crédito: River
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River Plate visita este miércoles a Sarmiento de Junín con la obligación de ganar para seguir con chances de entrar a los Playoffs y de escalar posiciones para clasificar a las copas internacionales en la tabla anual, en un partido postergado de la undécima fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de AFA.

El encuentro, programado para las 19:00, se lleva a cabo en el estadio "Eva Perón" de la localidad de Junín y se transmitirá por TNT Sports y Dsports. El arbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Minuto a minuto

19:16 / Mié. 14.10.2026

Gol de Sarmiento

Julián Contreras pone el 1 a 0 para el local.

19:03 / Mié. 14.10.2026

Primera chance de Sarmiento

A los 4 minutos el local dispuso de la ocasión más clara con un tiro en el palo de Lucas Suárez.

19:00 / Mié. 14.10.2026

Comienza el partido

18:52 / Mié. 14.10.2026

Formaciones

Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Manuel García, Cristian Zabala, Jhon Rentería; Julián Mavilla, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada, Sebastián Driussi, Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

18:40 / Mié. 14.10.2026

Entrada en calor de River

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