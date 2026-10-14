River Plate visita este miércoles a Sarmiento de Junín con la obligación de ganar para seguir con chances de entrar a los Playoffs y de escalar posiciones para clasificar a las copas internacionales en la tabla anual, en un partido postergado de la undécima fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de AFA.
En vivo: Sarmiento le gana 1 a 0 a River en Junín
El encuentro se disputa desde las 19 horas en el estadio Eva Perón.
El encuentro, programado para las 19:00, se lleva a cabo en el estadio "Eva Perón" de la localidad de Junín y se transmitirá por TNT Sports y Dsports. El arbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.
Minuto a minuto
Primera chance de Sarmiento
A los 4 minutos el local dispuso de la ocasión más clara con un tiro en el palo de Lucas Suárez.
Formaciones
Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Manuel García, Cristian Zabala, Jhon Rentería; Julián Mavilla, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada, Sebastián Driussi, Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.