Lo primero que hay que dejar claro es que Newell’s no mereció perder el lunes pasado en Mendoza ante Gimnasia.
La derrota en Mendoza dejó a Newell’s en la cornisa
La caída de la “Lepra” ante Gimnasia de Mendoza dejó a los dirigidos por Kudelka haciendo equilibrio entre los que entran a los playoffs y los que se quedan afuera. Quedan cuatro partidos para la definición y los rosarinos deberán rescatar todos los puntos posibles
Tuvo el control del partido durante casi todo su desarrollo, metió dos goles y ambos fueron anulados por el VAR -uno de ellos, el de Solari, muy polémico y discutible- y en el tramo final se llevó por delante a su rival pero no pudo concretar el tanto que al menos le habría puesto un poco de justicia al resultado final.
Pero el equipo local capitalizó ese zapatazo infernal del ex delantero “canalla” Agustín Módica y se quedó con tres puntos vitales. Dicho esto, la tabla de la Zona A refleja que la “Lepra” quedó haciendo equilibrio en la cornisa que divide a los que se meten en la zona de clasificación a los playoffs -por ahora mantiene ese privilegio- y los que se quedan afuera.
El entrenador Frank Kudelka, que en el final del encuentro se fue expulsado por sus enérgicos reclamos al árbitro debutante en primera división Juan Cruz Robledo, en la rueda de prensa prefirió hablar de lo que su equipo no pudo hacer en el partido: “No hacemos goles y esto se define por goles. Tuvimos muchas situaciones, pero estuvimos erráticos”, sostuvo.
La pelea en la Zona A
“No sé si es injusta la derrota, prefiero buscar los porqué. Tuvimos diez situaciones y no concretamos, ellos un tiro y medio al arco. Fuimos superiores en el juego, pero esto se define por goles”, profundizó el técnico “rojinegro”.
E insistió con la falta de contundencia de sus dirigidos: “Haciendo un análisis apresurado, no pasa por otra cosa que lo erráticos que estuvimos. Llegamos con mucha gente, mantuvimos el control del balón, pero ellos hicieron un golazo y nosotros no lo pudimos hacer”, señaló.
La derrota dejó a Newell’s en la octava posición de la Zona A del Torneo Clausura, en el último escalón del privilegiado segmento de los que entran a los mata-mata para definir el campeonato. Tiene 17 puntos y mantiene una diferencia de 3 unidades con el noveno, que es Estudiantes de La Plata, con 14. Y se le acercó San Lorenzo, que en esta fecha pudo ganar y también llegó a la línea de los 14 puntos.
Los que aprovecharon la derrota de la “Lepra” fueron Independiente, que empató y despegó un punto por encima (18), el propio Gimnasia de Mendoza (rival directo que trepó a las 20 unidades) y Lanús, que con su triunfo sobre Vélez escaló al quinto puesto, también con 20 puntos. Más arriba en la Zona A están Vélez (21), Boca (21), Defensa y Justicia (24) y lidera Instituto de Córdoba con 26.
Al Clausura le quedan cuatro fechas, en las que Newell’s deberá salir a rescatar puntos para tratar de clasificar por primera vez a los mano a mano desde que se impuso este tipo de definición en el fútbol argentino. El primer desafío será el lunes que viene, a las siete de la tarde, de local ante Central Córdoba de Santiago del Estero.
Es uno de los equipos que está en el fondo de la tabla de la zona y una oportunidad inmejorable para los de Kudelka de recuperar algo del terreno perdido en las últimas dos fechas, en las que solo pudo sumar un punto sobre seis posibles.
Duelos clave y rivales directos
En la fecha 14, los “rojinegros” deberán visitar a San Lorenzo, en un encuentro que también será clave para sus aspiraciones de clasificación, ante un rival directo. Y en la jornada 15 recibirá a Unión, un equipo de andar muy irregular, que últimamente perdió más de lo que ganó, en medio de un clima institucional complejo.
En el análisis previo, son tres partidos en los que Newell’s debería rescatar puntos gordos para sus anhelos de clasificación. Pero se sabe que el fútbol suele dar sorpresas y Kudelka, que es un técnico con mucha experiencia, sabe que el secreto es ir fecha por fecha, jugada por jugada y pelota por pelota.
Se resalta el valor de asegurar una buena cosecha en esos tres compromisos, para no llegar con necesidad extrema a la última jornada, en la que Newell’s tendrá que visitar al hoy puntero Instituto de Córdoba, que es uno de los conjuntos con funcionamiento más sólido en esta fase regular del torneo.
A la “Lepra” no le queda otra que hacer equilibrio en la cornisa y su única cuerda de salvación es ganar.