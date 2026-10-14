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La derrota en Mendoza dejó a Newell’s en la cornisa

La caída de la “Lepra” ante Gimnasia de Mendoza dejó a los dirigidos por Kudelka haciendo equilibrio entre los que entran a los playoffs y los que se quedan afuera. Quedan cuatro partidos para la definición y los rosarinos deberán rescatar todos los puntos posibles