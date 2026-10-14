Boca Juniors sufrió un duro golpe en la Bombonera: perdió 1-0 ante Vasco da Gama por el primer partido de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 y deberá buscar la clasificación en Brasil. El equipo argentino no logró aprovechar la localía y quedó obligado a ganar en la revancha para mantener vivo el sueño de llegar a la definición continental.
Boca perdió con Vasco da Gama en la Bombonera y quedó obligado a remontar en Brasil
El Xeneize cayó 1-0 en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Adson marcó para el conjunto brasileño, que resistió con diez jugadores durante buena parte del segundo tiempo.
El encuentro se disputó el martes 13 de octubre, con el arbitraje del chileno Piero Maza. Adson convirtió el único tanto de la noche para el conjunto carioca, que además debió afrontar gran parte del complemento con un futbolista menos tras la expulsión del colombiano Andrés Gómez.
El resultado dejó a Vasco con una ventaja importante de cara al segundo cruce, aunque la llave todavía permanece abierta. Boca tendrá una nueva oportunidad el martes 20 de octubre, cuando visite al equipo brasileño en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.
Golpe visitante
Vasco da Gama planteó un partido competitivo desde el comienzo y consiguió golpear en el momento justo. La jugada del tanto nació por la banda, con un centro de Andrés Gómez que encontró a Adson en el área. El delantero conectó de cabeza y venció al arquero de Boca para establecer el 1-0.
El gol modificó el desarrollo del encuentro y obligó al conjunto local a asumir mayores riesgos para intentar alcanzar la igualdad. Boca buscó avanzar con sus futbolistas ofensivos, pero encontró dificultades para traducir la posesión y las aproximaciones en situaciones claras.
La historia tuvo un giro durante el segundo tiempo. Andrés Gómez fue expulsado después de protagonizar un incidente con el árbitro, tras recibir dos tarjetas amarillas consecutivas. La decisión dejó a Vasco con diez jugadores y abrió una oportunidad para que el Xeneize intensificara la presión.
Con superioridad numérica, el equipo argentino adelantó sus líneas y procuró arrinconar a su adversario. Santiago Ascacíbar tuvo una de las ocasiones más peligrosas, pero su remate terminó en el poste. Sebastián Villa también participó de los intentos ofensivos con los que Boca buscó evitar la derrota en su estadio.
Todo en Brasil
Pese a la desventaja numérica, Vasco consiguió sostener el resultado durante el tramo final. El arquero Léo Jardim respondió cuando fue exigido y la defensa brasileña despejó varios avances del conjunto local, que no encontró el camino para romper el bloque rival.
La derrota significó un resultado adverso para Boca en una instancia decisiva del torneo. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena había llegado a las semifinales después de eliminar a San Pablo en los cuartos de final, mientras que Vasco superó a Independiente Santa Fe de Colombia para meterse entre los cuatro mejores.
El Xeneize también afrontó el encuentro sin Leandro Paredes, ausente por una lesión muscular. La baja del mediocampista representó un contratiempo para la estructura del equipo en una serie que exige precisión y capacidad para controlar los tiempos del partido.
La revancha se jugará el martes 20 de octubre, desde las 21.30, en el Maracaná. Boca necesitará una victoria para revertir la eliminatoria, mientras que un empate le permitirá al conjunto brasileño avanzar a la final.
La serie todavía no está definida, pero el primer resultado dejó al equipo argentino sin margen para otro traspié. En Río de Janeiro deberá mejorar su eficacia ofensiva y encontrar respuestas ante un rival que ya demostró que puede complicarlo incluso cuando juega con un hombre menos.