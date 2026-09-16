Esperan rival

Con tres semifinalistas confirmados: cómo siguen la Copa Libertadores y la Sudamericana

Fluminense se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Libertadores, mientras que Boca y Vasco da Gama aseguraron su lugar entre los cuatro mejores de la Sudamericana. Esta semana se definirán los restantes clasificados y quedarán armadas las llaves rumbo a las finales.