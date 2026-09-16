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Maximiliano Pullaro
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Con tres semifinalistas confirmados: cómo siguen la Copa Libertadores y la Sudamericana

Fluminense se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Libertadores, mientras que Boca y Vasco da Gama aseguraron su lugar entre los cuatro mejores de la Sudamericana. Esta semana se definirán los restantes clasificados y quedarán armadas las llaves rumbo a las finales.

Con el empate, el Xeneize cerró la serie con un global de 2-1 y aseguró su clasificación.Con el empate, el Xeneize cerró la serie con un global de 2-1 y aseguró su clasificación.
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Las copas internacionales entraron en su etapa decisiva y ya tienen a tres equipos clasificados a las semifinales. Fluminense avanzó en la Copa Libertadores, mientras que Vasco da Gama y Boca Juniors aseguraron su lugar entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

Durante esta semana se definirán los restantes cruces de ambas competencias, que se encaminan hacia sus respectivas finales.

Fluminense espera por Palmeiras o Liga de Quito

Fluminense se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Libertadores 2026, pese a perder 2-1 frente a Platense en Vicente López.

El conjunto brasileño había ganado 2-0 en el partido de ida disputado en el Maracaná y logró sostener la ventaja en el resultado global. Platense se impuso con goles de Guido Mainero y Bruno Sepúlveda, pero Agustín Canobbio descontó para el equipo brasileño y estableció el 3-2 definitivo en el global.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Quarter Final - Second Leg - Sao Paulo v Boca Juniors - Cicero Pompeu de Toledo Stadium, Sao Paulo, Brazil - September 15, 2026 Boca Juniors players celebrate after the match REUTERS/Alex SilvaCon el empate, el Xeneize cerró la serie con un global de 2-1 y aseguró su clasificación.

Ahora, Fluminense espera por el ganador de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito. El equipo brasileño se impuso 1-0 en la ida y este miércoles definirá la clasificación en Ecuador.

La otra semifinal de la Libertadores todavía está abierta. Estudiantes y Corinthians empataron 1-1 en La Plata y jugarán la revancha este miércoles en Brasil. En la otra llave, Flamengo llega con ventaja de 2-0 sobre Independiente del Valle y definirá la serie el jueves en el Maracaná.

Las semifinales están previstas para las semanas del 13 y 20 de octubre, mientras que la final se disputará el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Boca y Vasco se enfrentarán en la Sudamericana

En la Copa Sudamericana, la primera semifinal ya quedó definida y tendrá como protagonistas a Boca Juniors y Vasco da Gama.

El conjunto brasileño eliminó a Independiente Santa Fe después de empatar 0-0 en Colombia y ganar 2-0 como local. De esta manera, Vasco se metió entre los cuatro mejores del certamen.

Soccer Football - Copa Libertadores - Quarter Final - Second Leg - Platense v Fluminense - Estadio Ciudad de Vicente Lopez, Buenos Aires, Argentina - September 15, 2026 Fluminense's Guga, Otavio, Luciano Acosta and Hulk celebrate after the match REUTERS/Agustin MarcarianFluminense espera por el ganador de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito.

Boca, por su parte, empató 1-1 ante São Paulo en el estadio Morumbí, pero hizo valer el triunfo 1-0 conseguido en la Bombonera. El gol del conjunto argentino fue convertido por el uruguayo Leandro Lozano. Con el empate, el Xeneize cerró la serie con un global de 2-1 y aseguró su clasificación.

De esta manera, Boca y Vasco se enfrentarán en una de las semifinales de la Sudamericana, con los partidos previstos para octubre.

Santos, Atlético Mineiro, Cienciano y Montevideo City Torque definen la otra llave

La otra semifinal de la Sudamericana todavía no tiene sus protagonistas definidos.

Santos llega a la revancha ante Atlético Mineiro con una ventaja de 2-0 obtenida en el partido de ida. La definición será este miércoles como visitante.

En la otra serie, Cienciano también ganó 2-0 el primer encuentro frente a Montevideo City Torque y buscará completar la clasificación en el Estadio Centenario.

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De estos dos cruces saldrá el rival de Boca o Vasco en la otra semifinal.

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Con las series de cuartos de final en plena definición, las dos competencias continentales comienzan a delinear su tramo final y ya tienen tres equipos que aseguraron su lugar entre los cuatro mejores: Fluminense en la Libertadores y Boca y Vasco en la Sudamericana.

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