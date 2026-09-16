Las copas internacionales entraron en su etapa decisiva y ya tienen a tres equipos clasificados a las semifinales. Fluminense avanzó en la Copa Libertadores, mientras que Vasco da Gama y Boca Juniors aseguraron su lugar entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.
Con tres semifinalistas confirmados: cómo siguen la Copa Libertadores y la Sudamericana
Fluminense se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Libertadores, mientras que Boca y Vasco da Gama aseguraron su lugar entre los cuatro mejores de la Sudamericana. Esta semana se definirán los restantes clasificados y quedarán armadas las llaves rumbo a las finales.
Durante esta semana se definirán los restantes cruces de ambas competencias, que se encaminan hacia sus respectivas finales.
Fluminense espera por Palmeiras o Liga de Quito
Fluminense se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Libertadores 2026, pese a perder 2-1 frente a Platense en Vicente López.
El conjunto brasileño había ganado 2-0 en el partido de ida disputado en el Maracaná y logró sostener la ventaja en el resultado global. Platense se impuso con goles de Guido Mainero y Bruno Sepúlveda, pero Agustín Canobbio descontó para el equipo brasileño y estableció el 3-2 definitivo en el global.
Ahora, Fluminense espera por el ganador de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito. El equipo brasileño se impuso 1-0 en la ida y este miércoles definirá la clasificación en Ecuador.
La otra semifinal de la Libertadores todavía está abierta. Estudiantes y Corinthians empataron 1-1 en La Plata y jugarán la revancha este miércoles en Brasil. En la otra llave, Flamengo llega con ventaja de 2-0 sobre Independiente del Valle y definirá la serie el jueves en el Maracaná.
Las semifinales están previstas para las semanas del 13 y 20 de octubre, mientras que la final se disputará el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.
Boca y Vasco se enfrentarán en la Sudamericana
En la Copa Sudamericana, la primera semifinal ya quedó definida y tendrá como protagonistas a Boca Juniors y Vasco da Gama.
El conjunto brasileño eliminó a Independiente Santa Fe después de empatar 0-0 en Colombia y ganar 2-0 como local. De esta manera, Vasco se metió entre los cuatro mejores del certamen.
Boca, por su parte, empató 1-1 ante São Paulo en el estadio Morumbí, pero hizo valer el triunfo 1-0 conseguido en la Bombonera. El gol del conjunto argentino fue convertido por el uruguayo Leandro Lozano. Con el empate, el Xeneize cerró la serie con un global de 2-1 y aseguró su clasificación.
De esta manera, Boca y Vasco se enfrentarán en una de las semifinales de la Sudamericana, con los partidos previstos para octubre.
Santos, Atlético Mineiro, Cienciano y Montevideo City Torque definen la otra llave
La otra semifinal de la Sudamericana todavía no tiene sus protagonistas definidos.
Santos llega a la revancha ante Atlético Mineiro con una ventaja de 2-0 obtenida en el partido de ida. La definición será este miércoles como visitante.
En la otra serie, Cienciano también ganó 2-0 el primer encuentro frente a Montevideo City Torque y buscará completar la clasificación en el Estadio Centenario.
De estos dos cruces saldrá el rival de Boca o Vasco en la otra semifinal.
Con las series de cuartos de final en plena definición, las dos competencias continentales comienzan a delinear su tramo final y ya tienen tres equipos que aseguraron su lugar entre los cuatro mejores: Fluminense en la Libertadores y Boca y Vasco en la Sudamericana.