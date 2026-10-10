Alarma en Boca

Leandro Paredes sufrió un desgarro y se pierde la semifinal de la Copa Sudamericana

El mediocampista sintió un pinchazo en el isquiotibial derecho a los 15 minutos de haber ingresado ante Instituto. Los estudios confirmaron una lesión muscular de grado 2 que lo dejará fuera de la serie ante Vasco da Gama, con la mira puesta en llegar al Superclásico frente a River.