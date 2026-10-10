Las alarmas se encendieron de manera inmediata en el mundo Boca y las peores sospechas terminaron por confirmarse. Leandro Paredes sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial de su pierna derecha durante el encuentro disputado este viernes por la noche frente a Instituto de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, por lo que quedará al margen de los compromisos decisivos que afrontará el equipo en las próximas semanas.
Leandro Paredes sufrió un desgarro y se pierde la semifinal de la Copa Sudamericana
El mediocampista sintió un pinchazo en el isquiotibial derecho a los 15 minutos de haber ingresado ante Instituto. Los estudios confirmaron una lesión muscular de grado 2 que lo dejará fuera de la serie ante Vasco da Gama, con la mira puesta en llegar al Superclásico frente a River.
El volante de la Selección Argentina había ingresado a los 10 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Milton Delgado. Sin embargo, apenas un cuarto de hora después acusó una fuerte molestia en la zona posterior del muslo que le impidió continuar en cancha, obligando a Santiago Ascacíbar a ingresar a los 71' en su lugar. Tras retirarse con visibles gestos de dolor, Paredes observó el resto del trámite en el banco con hielo en la zona afectada antes de dirigirse al vestuario.
Los exámenes médicos realizados al futbolista determinaron el alcance exacto de la dolencia, estimando un periodo de rehabilitación cercano a las tres semanas. Con este panorama, el entrenador Rodolfo Arruabarrena pierde a su referente futbolístico para la llave de semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama de Brasil (la ida se jugará este martes a las 21:30 en La Bombonera y la vuelta el martes 20 en el Maracaná). Con una evolución óptima, el objetivo del cuerpo técnico apunta a recuperarlo para el Superclásico ante River Plate.
En la conferencia de prensa posterior al juego en Córdoba, el "Vasco" Arruabarrena ya anticipaba el complejo escenario: "La cancha estaba bien y rápida, lo único que lamentamos nosotros es la lesión de Lea. Al salir y por ver su cara, supongo que estará descartado para el martes. Llegaremos a Buenos Aires y ya hay que pensar en el famoso partido de entre semana".
La baja del campeón del mundo representa un duro dolor de cabeza para el Xeneize en el inicio de una seguidilla de 24 días que marcará el rumbo del semestre, donde además deberá enfrentar a Independiente en Avellaneda y a Talleres por el certamen local. Paredes se suma a una enfermería ya sobrecargada que cuenta con Agustín Marchesín, Adam Bareiro, Tomás Aranda y Tomás Belmonte descartados para lo que resta del año, sumado a la reciente lesión muscular de Alan Velasco.