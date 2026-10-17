Ante su clásico rival

Newell’s es finalista de la Copa Santa Fe: “Ahora vamos por el campeonato”

En el estadio José Martín Olaeta, los equipos rosarinos se cruzaron por la semifinal del torneo y el elenco rojinegro se impuso por la mínima. Los protagonistas destacaron el triunfo y el pasaje a la gran definición