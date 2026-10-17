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Newell’s es finalista de la Copa Santa Fe: “Ahora vamos por el campeonato”

En el estadio José Martín Olaeta, los equipos rosarinos se cruzaron por la semifinal del torneo y el elenco rojinegro se impuso por la mínima. Los protagonistas destacaron el triunfo y el pasaje a la gran definición

Tras el triunfo rojinegro, el goleador y el arquero ganadores de la jornada dialogaron con El Litoral.Tras el triunfo rojinegro, el goleador y el arquero ganadores de la jornada dialogaron con El Litoral.
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Central y Newell’s protagonizaron una vibrante semifinal de la Copa Santa Fe de Fútbol y la Lepra se quedó con el clásico rosarino.

Este sábado por la tarde, en el estadio José Martín Olaeta y ante un puñado de simpatizantes de ambas parcialidades, canallas y leprosos, reeditaron la edición clásica. Con sus planteles de la división Reserva y futbolistas que ya tuvieron su estreno en la Primera División, los elencos rosarinos se volvieron a ver las caras en el torneo que organiza el gobierno provincial y la Lotería de Santa Fe, por segunda vez. Y como en la primera edición, hace 10 años, fue la Lepra la que festejó.

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La semifinal pendiente de la Copa terminó 1-0 para Newell’s, gracias al tanto de Joaquín Amadio. El único gol de la tarde llegó a los 25 minutos de la primera parte. El elenco rojinegro se medirá ante Atlético Tostado en la final de la edición 2026.

“Ahora vamos por el campeonato”

Tras el triunfo rojinegro, el goleador de la jornada dialogó con El Litoral y destacó: “Muy contentos, sabíamos el partido que jugábamos, teníamos que ganarlo y muy contentos de clasificar, por el grupo y el cuerpo técnico”.

Los futbolistas que formaron parte de la alineación principal, son de la reserva, por lo que el rodaje en la Copa es fundamental para la formación. “Nos da confianza”, describió Amadio sobre el camino en el torneo.

Tras imponerse en el clásico, el equipo dirigido por Lucas Bernardi, jugará la final ante Atlético Tostado, en una serie que será de ida y vuelta. En relación a dicho cruce, el delantero afirmó: “Ahora vamos por el campeonato”.

“Newell`s tiene que quedar en lo más alto, por el club y por la historia”

El clásico copero no tuvo grandes sobresaltos, sin embargo, cuando tuvo que aparecer, Francisco Sciarini cumplió y dejó el arco en cero.

El arquero destacó que fue “un partido muy importante para mí, para toda mi familia”.

“Una semifinal, un clásico, no se vive todos los días. Tuve el privilegio de jugarlo y disfrutarlo. Estas cosas no se viven todos los días”, afirmó.

El capitán del plantel rojinegro, que tuvo dos intervenciones claras para mantener el arco en cero, destacó la competencia provincial, a la que describió como “muy competitiva”.

“Jugamos con todos los jugadores de reserva y eso significa mucho. Se compite un montón, y en canchas que son complicadas”, afirmó.

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Newell`s tiene que quedar en lo mas alto, por el club y por la historia que tiene y acá estamos para pelearla. Podemos quedar en la historia del club”, destacó en relación al pasaje a la gran final.

Espectadores de lujo

El partido se disputó a puertas cerradas y sólo pudieron ingresar, por disposición de la seguridad, 110 simpatizantes de cada club. En la tribuna asignada a la Lepra, dijeron presentes futbolistas del primer equipo.

Aprovechando que Newell’s juega el lunes a las 19 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la Liga Profesional de Fútbol, varios jugadores se acercaron al estadio de Argentino de Rosario, para ver a la Lepra.

Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Josué Reinatti, Jerónimo Russo, Lucas Carrizo, Luciano Herrera y Franco Escobar fueron quienes dijeron presente para ver el clásico rosarino de Copa Santa Fe.

“Esta bueno que estén ellos, recibir su apoyo, el de la gente que no pudo venir y que lo vio por la tele”, declaró el arquero Francisco Sciarini.

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