El Velódromo Invencible Rafaela, con pista cubierta de 250 metros homologada por la Unión Ciclista Internacional, capacidad para 400 espectadores y un espacio central adaptable a otras disciplinas, será el testigo privilegiado este domingo 25 de octubre del ciclismo provincial. La Copa Santa Fe 2026 tendrá sus campeones de Ciclismo Pista.
¿Quiénes puede ser campeones de la Copa Santa Fe en ciclismo pista?
La moderna pista que se llevó todos los elogios en los Juegos Deportivos Suramericanos 2026 es el escenario de la gran final. Será la cuarta y última fecha de la competencia provincial.
El impecable recinto, emplazado en el sector sudeste del Ecoparque de Rafaela y que forma parte de un complejo deportivo que incluye pistas para BMX Race, BMX Freestyle, skate park y skate Street, será el epicentro para conocer a los mejores de la provincia de Santa Fe.
Como se sabe, el velódromo dispone de una pista cubierta de 250 metros de longitud, la medida reglamentaria establecida por la Unión Ciclista Internacional (UCI). Fue construida con madera de pino noruego cosechada en Finlandia y cuenta con tratamiento ignífugo y una protección especial de alta durabilidad.
La estructura incluye 11 vigas de 70 metros de longitud, una superficie central de más de 2.000 metros cuadrados y tribunas tubulares con capacidad para unas 400 personas. Los cerramientos frontales y laterales incorporan policarbonatos especiales para filtrar los rayos ultravioletas.
Allí, este domingo, habrá coronación. En este informe especial de El Litoral vamos a repasar cómo está el clasificador general y quiénes se perfilan para quedarse con lo más alto de cada podio.
En mujeres lidera Martina Aquino con 32 puntos, perseguida por Magalí Velázquez con 16; Yazmín Almada y Zoe Quiroga acumulan 11 unidades; Andrea Stebner tiene 8 y Sonia Ferrara 5 puntos.
En varones, el favorito es el rafaelino Federico Dalmasso con 43 puntos. Hay que recordar que el rafaelino (será local el domingo) sumó una nueva victoria en la Copa Santa Fe de Pista al quedarse con la tercera fecha del certamen, disputada este sábado en el velódromo Don Dionisio Francovigh de Rosario.
El representante del Club Ciclista de Rafaela fue el ganador de la categoría principal, Varones Elite-Juniors, y también terminó en el primer lugar entre los Juniors.
En Rosario, Dalmasso fue escoltado en la clasificación rosarina por Martín Deltin, de Las Toscas; Matías Ansaloni, de Colón; Lucas Jaime, de Ayacucho; y el también rafaelino Matías Pernuzzi.
¿Quién lo escolta en la general 2026 a Dalmasso con 43 puntos? Por un lado, Nicolás Almada con 16 puntos y Cristian Pernuzzi con 13 unidades. Luego, aparecen Tadeo Quesada y Martín Deltín con 11 puntos, José Leandri con 9.
La gran jornada del domingo en el Invencible Rafaela comenzará a las 11. Las vueltas puntables, para elegir los campeones, serán: menores 2012/13/14; Máster D; Máster C; Máster B; Elite II, Máster A y Menores 2010/2011; Damas Elite y Juniors; Varones Elite y Juniors.