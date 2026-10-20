En el transcurso del pasado fin de semana, y mientras en San Jorge y María Juana se resolvía al campeón de la categoría mayores, la Copa Santa Fe de básquetbol tuvo continuidad también en su versión de formativas. En este caso, se definieron los últimos tres equipos clasificados a la ronda decisiva de la categoría U17 tanto en la rama masculina como en su edición femenina.
Copa Santa Fe: Se definieron los últimos clasificados al final four en U17
Con el desarrollo de dos triangulares femeninos y un cuadrangular masculino, se completó este fin de semana la etapa inicial del certamen provincial en la categoría de menores de 17 años. Gimnasia de Rosario no falló ante su gente y accedió a la definición entre los varones, mientras que las damas de Alma Juniors y Atlético Tostado terminaron celebrando el boleto a la etapa final que se disputará el 31 de octubre y 1º de noviembre.
En el caso de los varones, el estadio de Gimnasia de Rosario recibía al cuarto y último cuadrangular de la fase inicial del certamen organizado por el Gobierno de la Provincia, mientras que en Esperanza y en Tostado se jugaron los triangulares restantes de la competencia de damas.
A partir de los resultados registrados entre el sábado y el domingo, GER hizo pesar su localía y se metió en el final four donde definirá al campeón masculino enfrentados con Regatas Santa Fe, Sanjustino y Temperley de Rosario.
Entre las chicas, Alma Juniors y Atlético Tostado sacaron pasaje a la fase final, sumándose a Alumni de Baigorria y Náutico de Rosario que ya se habían instalado la semana pasada. El próximo fin de semana se jugará la etapa clasificatoria de la Copa Santa Fe de básquet en U15, con cuadrangulares que se estarán desarrollando en simultáneo en Santa Paula de Gálvez, Almafuerte de Las Rosas, Atlético Tostado y Atlético Rafaela.
Gimnasia, sin dudas en Rosario
En cuanto al repaso de resultados, GER fue anfitrión y ganador del cuarto y último cuadrangular clasificatorio de la fase inicial de la Copa Santa Fe en U17 masculino. El equipo de la cuna de la bandera se clasificó al Final Four tras ganar sus tres partidos ante su gente.
El sábado Gimnasia derrotó a Sportsman de Villa Cañás por 93 a 67 con 22 de Antonelli y 15 de Marinsaldi, mientras que en el segundo turno superó a Santa Paula de Gálvez 93 a 66 con 16 de Marinsaldi, 15 de Mansilla y 15 de Micheri.
Ya en domingo, venció a Totoras Juniors por 106 a 47 para ganar la zona 2 invicto. Yaco Mansilla clavó 20 puntos para un GER que de esta forma accedió a la gran final donde esperan Regatas Santa Fe, Sanjustino y Temperley de Rosario, en sede a definir el fin de semana del 7 y 8 de noviembre.
Alma y Atlético Tostado, entre las chicas
En la jornada del sábado, Almagro de Esperanza y San Lorenzo de Tostado fueron las sedes de los últimos dos triangulares clasificatorios en la Copa Santa Fe U17 femenina. Rompiendo con la ventaja de localía, Alma Juniors y Atlético Tostado terminaron accediendo al final four tras imponerse en sus respectivos mini certámenes.
En el norte provincial, las chicas de Alma debutaron superando con claridad a Independiente de Ataliva por 64 a 47. Posteriormente, y en el duelo que definió la clasificación a la final, las esperancinas dieron el golpe y superaron a las locales por un ajustado 52 a 50 para seguir en la carrera por el título.
En simultáneo y en la primera colonia agrícola, Atlético Tostado se terminó adjudicando un triangular de máxima paridad en el que se impuso sobre el local Almagro y sobre Libertad de Sunchales por la diferencia de gol en los resultados entre sí.
En el primer partido del día, Atlético le ganó a las locales por 70 a 43 mientras que en el segundo encuentro Libertad derrotó a las de Tostado por 50 a 46. En el cierre de la jornada, Almagro superó a las sunchalenses por 66 a 56, un resultado que puso a Atlético en el primer puesto y en la definición por el campeonato.
Alma y las de Tostado se suman a Alumni de Baigorria y Náutico de Rosario, en cuadrangular a jugarse en sede a confirmar entre el sábado 31 de octubre y el domingo 1º de noviembre.