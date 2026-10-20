Básquet

Copa Santa Fe: Se definieron los últimos clasificados al final four en U17

Con el desarrollo de dos triangulares femeninos y un cuadrangular masculino, se completó este fin de semana la etapa inicial del certamen provincial en la categoría de menores de 17 años. Gimnasia de Rosario no falló ante su gente y accedió a la definición entre los varones, mientras que las damas de Alma Juniors y Atlético Tostado terminaron celebrando el boleto a la etapa final que se disputará el 31 de octubre y 1º de noviembre.