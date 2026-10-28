El Invencible Rosario fue sede el pasado domingo de la gran final de la Copa Santa Fe de Vóley masculina. Normal 3 fue quien levantó el trofeo de la séptima edición del torneo provincial tras vencer a Sonder, también de Rosario, por 3-1.
Normal 3 de Rosario, el nuevo campeón del vóley: “La Copa Santa Fe da mucho prestigio”
Matías Fernández, DT del club de la “escuela” que se coronó el domingo ante Sonder, destacó la organización del torneo provincial. "Hace cinco años que la venimos peleando" dijo el técnico del campeón.
El elenco de la “escuela” logró cortar así una racha que lo tenía como protagonista, pero que le impedía festejar el título provincial. Fue la cuarta final a la que logró acceder desde que comenzó el torneo provincial. El triunfo que se le negó en las ediciones 2018, 2022 y 2024, finalmente se dio este 2026.
El DT del campeón
Tras el triunfo en el Invencible Rosario, Matías Fernández, entrenador del equipo campeón dialogó con El Litoral y destacó: “Muy contento por los chicos y porque hace cinco años que la venimos peleando, terminamos segundos, terceros en la Copa Santa Fe y no la podíamos ganarla y hoy se nos dio”.
“Los chicos muchos están hace bastante, también sumamos a más chicos, yo estaba de jugador y ahora de técnico”, dijo en relación a todos estos años de competencia y a las modificaciones que se dieron en estos años.
En relación a ese cambio personal, pasar de jugador a técnico, afirmó que tiene “un plus”. “Somos amigos, juega mi hermano y muchos de los chicos que agarré en Normal y que empezaron en sub 16”, explicó.
“La Copa Santa Fe le da mucho prestigio a la competencia”
El entrenador del Normal 3 además, destacó la organización del torneo por parte del gobierno provincial y la Lotería de Santa Fe y afirmó que beneficia a la competencia de los clubes durante el año.
“La Copa Santa Fe le da mucho prestigio a la competencia nuestra. Trabajamos mucho y uno de los objetivos más importantes que teníamos era la Copa”, afirmó Fernández.
En relación a la gran final entre clubes rosarinos, que terminó 3-1 con parciales 25-21, 18-25, 25-20 y 25-21, declaró: “El partido durísimo, Sonder juega muy bien, siempre nos enfrentamos, por momentos sacamos vóley, en otros, inteligencia, ganas, y lo pudimos sacar adelante”.
El triunfo de Normal 3 en la séptima edición del torneo organizado por la Lotería de Santa Fe sumó un nuevo nombre al listado de campeones y se transformó en el segundo club rosarino en poder alzar el trofeo.